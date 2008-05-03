Спустя 18 минут, на 10.32 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.
В среду нерезидентам погасили гривневых ОВГЗ на 500 млн.грн. Из них 150 млн.грн вернулись назад в ОВГЗ , а 350 млн.грн + купонный доход пошли на выход , вероятно это вызвало небольшой рост курса на межбанке вчера.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
zzzzzz написав:В среду нерезидентам погасили гривневых ОВГЗ на 500 млн.грн. Из них 150 млн.грн вернулись назад в ОВГЗ , а 350 млн.грн + купонный доход пошли на выход , вероятно это вызвало небольшой рост курса на межбанке вчера.
Суммарный портфель ОВГЗ сократился на 0,979 млрд грн (на 0,13%) до 742,368млрд грн.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курса «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.
Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Можливо ця інформація вже проходила тут , але ще раз на замітку по срокам для орієнтиру на майбутнє:
В частности, от продажи облигаций, посредством доразмещения ОВГЗ, в бюджет удалось привлечь: с датой погашения-4 июля 2018 года — 482,331 млн грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,36%); со сроком погашения 3 октября 2018 года – 463,453 млн грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,13%).
zzzzzz написав:В среду нерезидентам погасили гривневых ОВГЗ на 500 млн.грн. Из них 150 млн.грн вернулись назад в ОВГЗ , а 350 млн.грн + купонный доход пошли на выход , вероятно это вызвало небольшой рост курса на межбанке вчера.
Суммарный портфель ОВГЗ сократился на 0,979 млрд грн (на 0,13%) до 742,368млрд грн.
У вас методологическая ошибка. Вы публикуете данные по валютным ОВГЗ в пересчете по курсу НБУ, а курс каждый день меняется. Потрудитесь очистить статистику от валютных ОВГЗ.
Так же рекомендую посмотреть размер погашения ОВГЗ 18.04.2018 и сумму привлечения с аукциона 18.04.2018