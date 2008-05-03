Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:01

Привет из Днепра-3



По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.



Дата: 20 апреля 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.53



Мелкий опт «неформал»



$ 26,05/26,10 UAH/USD

EUR 32,25/32,45 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



Дата: 20 апреля 2018 г. на 10.39



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,05/26,12 UAH/USD

€ 32,25/32,42 UAH/EUR

RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



US