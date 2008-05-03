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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4846484748484849

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:35

Привет из Днепра-2

Спустя 18 минут, на 10.32 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:46

Зп 03-05/08-10
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:53

В среду нерезидентам погасили гривневых ОВГЗ на 500 млн.грн.
Из них 150 млн.грн вернулись назад в ОВГЗ , а 350 млн.грн + купонный доход пошли на выход , вероятно это вызвало небольшой рост курса на межбанке вчера.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:01

Привет из Днепра-3

По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.

Дата: 20 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.53

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 32,25/32,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 20 апреля 2018 г. на 10.39

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,25/32,42 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:01

  zzzzzz написав:В среду нерезидентам погасили гривневых ОВГЗ на 500 млн.грн.
Из них 150 млн.грн вернулись назад в ОВГЗ , а 350 млн.грн + купонный доход пошли на выход , вероятно это вызвало небольшой рост курса на межбанке вчера.


Суммарный портфель ОВГЗ сократился на 0,979 млрд грн (на 0,13%) до 742,368млрд грн.

Зображення
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:23

Привет из Днепра-4

К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курса «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.

Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса.
На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:26

zzzzzz Доброго дня.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/18/636111/
Минфин привлек в бюджет миллиард от продажи гособлигаций -

Можливо ця інформація вже проходила тут , але ще раз на замітку по срокам для орієнтиру на майбутнє:

В частности, от продажи облигаций, посредством доразмещения ОВГЗ, в бюджет удалось привлечь: с датой погашения-4 июля 2018 года — 482,331 млн грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,36%); со сроком погашения 3 октября 2018 года – 463,453 млн грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,13%).


ПОВ по м. Миколаїв - 00/10.

Всім хорошого дня.
swodnix
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:32

  w_bufett написав:
  zzzzzz написав:В среду нерезидентам погасили гривневых ОВГЗ на 500 млн.грн.
Из них 150 млн.грн вернулись назад в ОВГЗ , а 350 млн.грн + купонный доход пошли на выход , вероятно это вызвало небольшой рост курса на межбанке вчера.


Суммарный портфель ОВГЗ сократился на 0,979 млрд грн (на 0,13%) до 742,368млрд грн.

Зображення



У вас методологическая ошибка. Вы публикуете данные по валютным ОВГЗ в пересчете по курсу НБУ, а курс каждый день меняется.
Потрудитесь очистить статистику от валютных ОВГЗ.

Зображення


Так же рекомендую посмотреть размер погашения ОВГЗ 18.04.2018 и сумму привлечения с аукциона 18.04.2018
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:52


Привет из Днепра-5

Около 11.48 на межбанковской валютной сессии котировки доллара слегка растянули спред за счет снижения бидов: 26,16/26,19 UAH/USD.

Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 32,22/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB

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дядя Caша
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