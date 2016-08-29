Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:15

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и прекращения расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 087,47 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн., формируя базу для замедления роста курса доллара на торгах межбанка.



Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара несколько понизились, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.



Спустя 18 минут, на 10.32 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.



По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.



К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курса «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.



Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса.

На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.48 на межбанковской валютной сессии котировки доллара слегка растянули спред за счет снижения бидов: 26,16/26,19 UAH/USD.



На 12.23 котировки безналичного «американца» возобновили неспешное «сползание» вниз: 26,15/26,18 UAH/USD.



Около 12.45 некто, предположительно, «Инкогнито с Институтской 9», без лишнего шума выкупил толику СКВ на межбанке , вызвав отскок курса доллара к цифре 26,17/26,19 UAH/USD.



Наконец, около 13.10 Киева «Инкогнито с Институтской 9», урвав толику СКВ, отправился на обед, оставив межбанк на попечение «зеленым медведям», которые тотчас уронили цену «американца» к 26,15/26,17 UAH/USD. На этих цифрах валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 19 апреля по спросу и по предложению понизился на 20,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 19 апреля по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2372, откатившись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,2344 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,03/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.); евро – 32,20/32,42-45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 10,0-13 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия (26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,428 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,423 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 32,25/32,42 UAH/EUR, рубль - 0,424/0,430 RUB/USD.



Пятничная коррекция безналичного доллара на торгах Украинского валютного межбанка в очередной раз подтвердила выросшую значимость текущего состояния гривневой ликвидности. Стоило Казначейству прекратить компенсацию НДС на фоне растущих гривневых расходов, как эта диета, отразившаяся на динамике состояния коррсчетов регулятора, погнала держателей СКВ на рынок с продажами доллара.

Последний на локальных курсовых низах скупал после полудня регулятор в рамках технологии Matching.



Сюжет, реализацию которого, строго говоря, автор ожидал в первой половине следующей недели, очень напоминал фиксацию полученной ранее прибыли (напомним, доллар на межбанке пребывал в состоянии роста с 18 апреля, прибавив по средневзвешенному курсу 14,31 коп.). Тем не менее, вопреки «пятничному синдрому», на межбанк вернулись «зеленые быки», вызвав подобную реакцию наличного рынка.



Меж тем заметное отставание в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущих торгов межбанка дает весомое основание считать эту коррекцию «американца» короткоживущей и рассчитывать на возвращение на рынок «быков» уже на ближайших торгах, сюжет которым будут диктовать инициировавшие сезон репатриации дивидендов нерезиденты и Минфин, планирующий погашение трехмесячных ОВГЗ на излете апреля.



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