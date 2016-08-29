Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп СКВ, вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.



После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.



В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.



Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 апреля понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.



Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.



В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.



В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче.



Дата: 20 апреля 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,03/26,09 UAH/USD (с утра – 26,03-10/26,10-12 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,10 UAH/USD)

€ – 32,15/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,42-45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ценовой поддержки дисконтами.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия: 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось приподнять с полуденных уровней биды и минимально понизить офера.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило прогресс итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.48

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,98-00/26,06-07 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,00-02/26,08-10 UAH/USD)

€ 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок констатировал заметное расширение спреда и переход действующих цен в «праздничный» режим работы (низкие уровни бидов на фоне приподнятых оферов).



На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на преобладание клиентских оферов.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас обороты от потерь - заслужив «тройку» ликвидность киевского рынка понизила показатели предыдущей сессии.





Дата: 20 апреля 2018 г.



16.30 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)

€ – 32,15/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,423/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,424/0,430 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентского предложения валюты, заставляя дисконтировать позицию «спрос».



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.



Преобладание оптового клиентского «приноса» сохранилось, перекосив по итогам дня рынок. При этом, со слов запорожцев в подобных условиях «гривни им хватило впритык».

Ликвидность в пятницу отчасти спасла высокая, хоть и «перекошенная» торговая активность, позволив поставить за обороты «четверку с минусом», как и накануне.





Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.15

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)

€ – 32,06/32,430 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,45 UAH/EUR)

RUB 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,428 UAH/RUB)



US

