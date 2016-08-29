RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4848484948504851

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 757
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:09

  дядя Caша написав:
Последний на локальных курсовых низах скупал после полудня регулятор в рамках технологии Matching.

А я милого узнаю по походке (с) :)
Скрывать свое присутствие на торгах научились, но старая привычка регистрировать все скопом ближе к концу сессии выдает с головой :)
14:30 456 299.34 26.1791
15:00 524 363.46 26.1777

Обороты очень вялого рынка вдруг стали вполне нормальными.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 02.09.15
Подякував: 467 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на межбанке системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп СКВ, вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.

После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу.

Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.

Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.

В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.

Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 апреля понизились,
имея для этого следующие основания.

Во-первых, как указано выше, пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.

Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.

В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.

В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче.

Дата: 20 апреля 2018 г. 16.40

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,03/26,09 UAH/USD (с утра – 26,03-10/26,10-12 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,10 UAH/USD)
€ – 32,15/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,42-45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ценовой поддержки дисконтами.

Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия: 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось приподнять с полуденных уровней биды и минимально понизить офера.

Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило прогресс итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.

Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.48
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,98-00/26,06-07 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,00-02/26,08-10 UAH/USD)
€ 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок констатировал заметное расширение спреда и переход действующих цен в «праздничный» режим работы (низкие уровни бидов на фоне приподнятых оферов).

На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.

После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на преобладание клиентских оферов.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас обороты от потерь - заслужив «тройку» ликвидность киевского рынка понизила показатели предыдущей сессии.


Дата: 20 апреля 2018 г.

16.30 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,10 UAH/USD)
€ – 32,15/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,424/0,430 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания мелкооптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня. Как и накануне.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентского предложения валюты, заставляя дисконтировать позицию «спрос».

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации мелкооптового клиентского «приноса» в оптовый на фоне текущих цен: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,40 UAH/EUR, рубль 0,424/0,430 UAH/RUB.

Преобладание оптового клиентского «приноса» сохранилось, перекосив по итогам дня рынок. При этом, со слов запорожцев в подобных условиях «гривни им хватило впритык».
Ликвидность в пятницу отчасти спасла высокая, хоть и «перекошенная» торговая активность, позволив поставить за обороты «четверку с минусом», как и накануне.


Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.15
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,05/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 32,06/32,430 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,45 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,428 UAH/RUB)

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63345
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3795 раз.
Подякували: 7194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:15

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Всем добрый день,хочу внести ясность в свою позицию,я остаюсь на грндепо,они у нас не разрывные,как правило на договоре менеджер жёлтым фломастером пишет дату,раньше которой соваться в банк не следует.
Просто пришёл к выводу,что учитывая обстоятельства,капитального укрепления с текущих уровней ждать не стоит.


Рискуете с неразрывными депозитами тем, что если будет необходимость перевернуться) на случай непредвиденного роста курса, так деньги недоступны окажутся.


Это всё понятно,но я принял риски,никто не знает будущего,надеюсь на лучшее.


А НБУ со своей новой системой запутал всех,напоминает арбузова,только там было движение в одну сторону,выходил пулемётчик НБУ или госбанк и строчил всем подряд,курс был прибит гвоздями,а кому не хватило сегодня знал,что завтра точно нальют и это было техническая ошибка.
Плохо,хочется большей открытости в финансах,всё таки в Европу идём,а не в Азию с одними мутняками\договорняками....
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9582
З нами з: 30.12.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:33

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Плохо,хочется большей открытости в финансах,всё таки в Европу идём,а не в Азию с одними мутняками\договорняками....

Открытости в действиях государственного органа, конечно, хочется. Но при этом стоит признать, что интервенция методом участия в торгах наравне с остальными участниками рынка является наиболее рыночной. На курс, в этом случае, влияют только суммы проведенных сделок, психологическое давление от участия регулятора исключается.
Стратегия "делай как НБУ" теперь становится недоступна, но полностью закрытой информация не стала. Недельные отчеты о суммах и методах интервенций НБУ публикует в открытом доступе.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 02.09.15
Подякував: 467 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:21

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Всем добрый день,хочу внести ясность в свою позицию,я остаюсь на грндепо,они у нас не разрывные,как правило на договоре менеджер жёлтым фломастером пишет дату,раньше которой соваться в банк не следует.
Просто пришёл к выводу,что учитывая обстоятельства,капитального укрепления с текущих уровней ждать не стоит.


Рискуете с неразрывными депозитами тем, что если будет необходимость перевернуться) на случай непредвиденного роста курса, так деньги недоступны окажутся.

Эти риски были приняты в прошлом (в январе? феврале?) и представлялись вполне оправданными. Я планировал примерно то же, просто хотел слиться повыше, но не получилось. Да и сейчас не думаю, что somilitark будет в проигрыше на полугодовом депо.

По поведению НБУ на МБ согласен с Сибаритом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9246
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2944 раз.
Подякували: 2663 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 4848484948504851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Vitaka і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1185, 1186, 1187
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11866 1247137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 16:22
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 615, 616, 617
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6169 1304559
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 09:31
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (5998)
20.04.2018 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.