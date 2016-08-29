Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:50

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в четверг относительно доллара на 7,82 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,75 коп., оказавшись на уровне 26,1785 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 20 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.14 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя полчаса, «заморозив» тренд, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.44 Киева, когда появление на МЕЖБАНКЕ системных игроков возобновило снижение цен. Вначале до 26,16/26,19, а по состоянию на 12.20 до 26,15/26,18 UAH/USD. Мы уверены, что этот локальный минимум стал поводом для появления на рынке регулятора, «анонимно», в рамках «технологии» Matching, инициировавшего выкуп $10,0 млн., вызвав отскок цены «американца» до 26,17/26,19 UAH/USD к 12.40 Киева. Судя по всему, «операций» «Инкогнито с Институтской» длилась недолго, потому что уже в 13.10 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне упавших к отметке 26,15/26,17 UAH/USD цен.



После обеда, с 13.40 единичные покупки приподняли курс доллара до 26,165/26,185 UAH/USD. Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



На этой цифре (26,165/26,185 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 20 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1785 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,73% с 28,0672 UAH/USD до 26,1785 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий» , потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство завершило компенсацию НДС, перестав накачивать рынок гривневой ликвидностью и заставив держателей СКВ продавать ее на межбанке ради нацвалюты на текущие расходы.



Во-вторых, мы не исключаем, что в пятницу валютные спекулянты попытались зафиксировать полученную прибыль, «выбросив» на все еще довольно дорогой рынок купленную ранее СКВ. Напомним, доллар с 17 по 19 апреля вырос в цене по средневзвешенному курсу на 14.31 коп. с уровня 26,0829 к отметке 26,2260 UAH/USD. Это могло спровоцировать фиксацию прибыли на фоне текущей цены «американца» в пределах 26,18 UAH/USD, гарантируя профит.



В-третьих, на стороне «медведей» межбанка была инициированная в четверг после обеда заметная коррекция наличного доллара.



Вышеупомянутое завершение компенсации НДС и сужение гривневого ресурса было подтверждено заметным (с уровня 55 087,4 млн. грн. к отметке 52 816,0 млн. грн.) снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 20 апреля понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, к пятнице сузился рынок гривни, лишая спекулянтов инструмента. Кроме того, на финише недели падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную к продаже ее часть.



Во-вторых, вероятная фиксация прибыли не требовала значительного объема операций.



В-третьих, небезосновательно рассчитывая на кратковременность нынешней коррекции доллара, его обладатели не спешили продавать его в массовом порядке.



В-четвертых, пятничная сессии межбанка длится на час короче.









Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 19 апреля схожую динамику, которая заключалась в дополуденном снижении действующих цен, которое после обеда замедлилось.



Думается, «первоисточником» подобной «медвежьей» динамики стали настроения клиентов наличного рынка, на которых оказали влияние события на валютном межбанке, приведшие к коррекции курса безналичного «американца».



Катализировали откат на рынке наличного доллара привычные спорадически обостряющиеся проблемы с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). довольно стабильном ходе дополуденной части сессии, сменившемся после обеда динамичной коррекцией цен.



Послеобеденное замедление коррекции цен наличного доллара вероятнее всего стало результатом пресловутого «пятничного синдрома». Часть субъектов наличного рынка в преддверии выходных предпочитает оставаться в «старом надежном» долларе ради спокойного и комфортного отдыха в субботу – воскресенье.



Тем не менее, в течение пятницы во всех вышеперечисленных городах котировки наличного доллара на местных рынках понизились. Где больше, где в меньшей степени.

Некоторые представители «налички» (Харьков) перед закрытием пятничной сессии перешли в праздничный режим торговли, уронив биды и подняв офера.

Дилеры остальных городов не стали злоупотреблять широкими спредами, оставив вечером пятницы более-менее «божеские» цены.



В течение 20 апреля биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Днепр), либо потеряли 2,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы). Позиция «предложение» в пятницу понизилась на 1,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении столичный рынок). Офера наличного доллара либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 4,0-7,0 коп.



Итак, наличный доллар в течение пятницы вниз толкали настроения на валютном межбанке и «дежурный» дефицит гривневого ресурса, удерживали от чрезмерного падения «пятничный синдром» в комплекте с уверенностью, что случившаяся 20-го коррекция безналичного доллара вряд ли затянется надолго.



В большинстве вышеперечисленных городов на местных рынках пятничная сессия завершилась равновесием покупок и продаж. Однако, как и прежде. Это не гарантировало итоговый прогресс на участке ликвидности. Во всяком случае, киевские, одесские и харьковские валютчики констатировали незначительное снижение оборотов.



В то же время работавшие в течение 20 апреля в условиях перекоса на грани острого гривнедефицита запорожские валютчики сохранили ликвидность на приличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии.



Дилеры Днепра похвалились ростом ликвидности, благодаря, по их мнению, прекращению дождливой погоды и грамотной ценовой политике, исключающей «драконовские» «праздничные» цены валютообменного сервиса.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,09 UAH/USD, евро – 32,15/32,30 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя ценовой поддержки дисконтами.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного понизились с уровней открытия: 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам розницы пришлось приподнять с полуденных уровней биды и минимально понизить офера.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило прогресс итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера упали на 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,03/26,09 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в ценовой поддержке посредством дисконтирования.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, поднявшись обрели вид: 26,02/26,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, позволившая в наличной паре доллар-гривня сузить спред, приподняв на копейку биды и на столько же понизив офера.



Итоговый баланс спрос/предложение способствовал росту оборотов, которые заслужили от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



Дилеры днепровского опта благодарят за прогресс приличную погоду и удачную ценовую стратегию.



На протяжении 20 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., стали ниже на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 апреля уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечную потерю бидов на фоне снижения оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера упали на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 20 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до обеда требовалось вмешательство. Преимущественно дисконтированием действующих цен.



Меж тем, реагируя на внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня и динамичное падение пары евро-доллар в европейскую сессию на глобальном рынке forex, наши дилеры тоже понизило стоимость наличного евро по обеим позициям.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2340 к отметке $1,2280, констатировав внутридневное его снижение на заметные 60 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю, понизив в течение пятницы и спрос и офера.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2346 пара евро-доллар сразу инициировала плавное снижение, оказавшись к началу европейской сессии форекса на цифре $1,2340. Со стартом европейских торгов выросли и динамика коррекции главной валютной пары и волатильность торгов.



Коррекция пары евродоллар исчерпалась около 17.00 Киева внутридневным минимумом $1,2365, выбираясь из которого евро сумел к 19.25 восстановиться до $1,2289…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар в пятницу днем укрепляет позиции к мировым валютам на фоне роста доходности гособлигаций США из-за скачка цен на сырьевом рынке.



По состоянию на 13.40 Киева курс евро к доллару снижался до $1,23 за евро с $1,246 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене поднимался до ¥107,67 за доллар со ¥107,36 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,25% - до 90,16 пункта.



Опрошенные агентством Market Watch аналитики считают, что удорожание доллара в пятницу связано с повышением доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет на 0,003 базисного пункта - до 2,917%. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 0,007 базисного пункта - до 3,112%. Таким образом, бумаги обоих выпусков торгуются на максимумах с конца марта.



По мнению экспертов, рост доходности американских бондов вызван ралли цен на сырьевые товары на этой неделе, в частности, на нефть и некоторые металлы.

Рост цен на сырьевые товары заметно ускорился в ходе последних торговых сессий и на данный момент затмевает все геополитические риски.



Ранее на уходящей неделе цена нефти марки Brent преодолела отметку в $74, а марки WTI - $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года. Кроме того, в четверг стоимость фьючерсов на алюминий достигала $2715,75 за тонну - максимума с мая 2011 года.



Итак, в пятницу на рынке forex доллар начал резко укрепляться к большинству основных валют без особенных причин со стороны новостного фона, за исключением роста на сырьевых рынках и повышения доходности гособлигаций США.



Пара евро-доллар упала за день с $1,2346 до $1,2275, хотя на фондовых рынках заметного сворачивания аппетитов к риску не наблюдается. Вопреки нашим ожиданиям, штурм отметки $1,24 в паре евро-доллар на этой неделе успехом не увенчался. Пара евро-доллар как была, так и остается в «боковике». Возможно, очередная попытка штурма отметки $1,24 состоится на следующей неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов и снижение оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 15,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 апреля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Пятничная коррекция безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка в очередной раз подтвердила выросшую значимость текущего состояния гривневой ликвидности. Стоило Казначейству прекратить компенсацию НДС на фоне растущих гривневых расходов, как эта «диета», отразившаяся на динамике состояния коррсчетов регулятора, погнала держателей СКВ на рынок с продажами доллара. Последний на локальных курсовых низах скупал после полудня регулятор в рамках технологии Matching, пополнив свои «закрома» на $10,0 млн..



Сюжет, реализацию которого, строго говоря, автор ожидал в первой половине следующей недели, очень напоминал фиксацию полученной ранее прибыли (напомним, доллар на межбанке пребывал в состоянии роста с 18 апреля, прибавив по средневзвешенному курсу 14,31 коп.). Тем не менее, вопреки «пятничному синдрому», на межбанк вернулись «зеленые быки», вызвав подобную реакцию наличного рынка.



Меж тем заметное отставание в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущих торгов межбанка дает весомое основание считать эту коррекцию «американца» короткоживущей и рассчитывать на возвращение на рынок «быков» уже на ближайших торгах, сюжет которым будут диктовать инициировавшие сезон репатриации дивидендов нерезиденты и Минфин, планирующий погашение трехмесячных ОВГЗ на излете апреля. Кроме того, с новой недели Казначейство возобновит компенсацию НДС «в особо крупных размерах», до 5,0-6,0 млрд. грн. Единственное, что может противопоставить этому давлению на гривню календарь, так это стартующий вскоре бюджетный период, обостряющий интерес к гривне.



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