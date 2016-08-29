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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:26
Den написав:
дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?
Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:17
Den написав:дядя Caша
А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?
Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:19
сірий написав: Den написав:дядя Caша
А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?
Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов.
Вы, как я понимаю, возомнили себя мудрецом? Где будут все эти мудрецы, когда Трамп завалит пирамиду трежерей к чертям и уронит бакс в разы?
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