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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4849485048514852

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 758
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:26

  Den написав:дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?

Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:17

  Den написав:дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?


Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:19

  сірий написав:
  Den написав:дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?

Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов.

Вы, как я понимаю, возомнили себя мудрецом? Где будут все эти мудрецы, когда Трамп завалит пирамиду трежерей к чертям и уронит бакс в разы?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:23

  hxbbgaf написав: Вы, как я понимаю, возомнили себя мудрецом? Где будут все эти мудрецы, когда Трамп завалит пирамиду трежерей к чертям и уронит бакс в разы?

не болтай ерундой и не смеши людей
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:24

  hxbbgaf написав: Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.

вот специально для тебя фильм Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:42

  75stasstas75 написав:Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk


Ничто не вечно под Луной.
Вопрос смерти любого объекта или субъекта во Вселенной лишь вопрос времени.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 00:25

  дядя Caша написав:Правильно. Эдакий широкий "боковичок". В пятницу доходность гособлигаций США приподнялась, вызвав интерес инвесторов, которые для вхождения в эти ЦБ были вынуждены тариться долларом. US

тобто, наступного тижня знову побачимо 1,238?

*Відправлено з Чату
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  #<1 ... 4849485048514852
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