Den написав:дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?
Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
hxbbgaf написав: Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
вот специально для тебя фильм Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
дядя Caша написав:Правильно. Эдакий широкий "боковичок". В пятницу доходность гособлигаций США приподнялась, вызвав интерес инвесторов, которые для вхождения в эти ЦБ были вынуждены тариться долларом. US