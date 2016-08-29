Den написав:дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?
Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
hxbbgaf написав: Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
вот специально для тебя фильм Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
дядя Caша написав:Правильно. Эдакий широкий "боковичок". В пятницу доходность гособлигаций США приподнялась, вызвав интерес инвесторов, которые для вхождения в эти ЦБ были вынуждены тариться долларом. US
"По состоянию выполнения государственного бюджета, по всем поступлениям, по вообще экономической ситуации в стране по итогам первого квартала, реально это произойдет в середине мая. Я думаю, это тот срок, когда мы будем определяться и безусловно сможем четко сказать свою позицию по вопросу повышения или неповышения минимальной заработной платы до 4200 грн. Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - заявил Розенко. Напомним, ранее замминистра финансов Сергей Марченко отмечал, что в связи с недополучением средств бюджетом Украины повышение минимального уровня зарплат до 4,2 тыс. гривен, как того требует закон о госбюджете, стал невозможным.
В Украине впервые с 2014 г. зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Об этом говорится в опубликованном докладе международной неправительственной организации Freedom House.
С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке Украины провластные украинские политики пользуются лозунгами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий, отмечается в докладе Freedom House.
В Украине впервые с 2014 г. зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Об этом говорится в опубликованном докладе международной неправительственной организации Freedom House.
С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке Украины провластные украинские политики пользуются лозунгами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий, отмечается в докладе Freedom House.
Ничего особенного, всё в рамках процессов переходного общества на пути к демократии. А Украина на пороге перехода к демократическому обществу. Демократия и золотой миллиард - это наше реальное и неминуемое завтра. А эти все досадные изъяны - отрыжки многовекового русского колониализма, коммунистической диктатуры ну и, естественно, агрессии русских варваров, тщетно стремящихся вернуть нас в лоно своей дикости и отсталости. Если рассматривать наше общество не с точки зрения обывательского примитивизма, а с точки зрения глобальных тенденций.