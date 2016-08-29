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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4849485048514852

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 758
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:17

  Den написав:дядя Caша А пузырь это не напоминает ?? 3 % по штатовким 10 BOND??? А на сколько растёт экономика США ??? а сколько инфляция 2% ???А какой дефицит бюджета в %%% ??PS Интересует Ваше мнение (как штаты выйдут из такого госдолга ?) . Инфляция ? чем её разогнать ? или есть другие варианты ?


Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:24

  hxbbgaf написав: Еще дефицит торгового баланса -57.6 ярдов за последний месяц - худший показатель за 10 лет. И ставки по трежерям опять вверх полетели. Так что с чем-чем, а с разгоном инфляции проблем не возникнет. Пока что запудривают мозги людям рыночными манипуляциями, но делать это все сложнее - нефть уже не могут удержать, даже клятвы Трампа, что она она очень дорогая и он накажет ОПЕК, сработали ровно на 2 часа и опять пошло вверх. Следующее золото и серебро.

вот специально для тебя фильм Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:42

  75stasstas75 написав:Краткая история краха доллара - https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk


Ничто не вечно под Луной.
Вопрос смерти любого объекта или субъекта во Вселенной лишь вопрос времени.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 00:25

  дядя Caша написав:Правильно. Эдакий широкий "боковичок". В пятницу доходность гособлигаций США приподнялась, вызвав интерес инвесторов, которые для вхождения в эти ЦБ были вынуждены тариться долларом. US

тобто, наступного тижня знову побачимо 1,238?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:07

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
16.04.2018 292,28 26,0893 -0,0356 27,07069726 -0,0106
17.04.2018 431,92 26,0829 -0,0064 27,05533366 -0,0154
18.04.2018 388,94 26,1478 0,06490 27,04279859 -0,0125
19.04.2018 349,32 26,2279 0,08010 27,03281344 -0,0100
20.04.2018 380,50 26,1785 -0,0494 27,02156116 -0,0113

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,01072 (0,024475). Росло на неделе в среднем по 1,072 копейки за день. Росло вторую неделю подряд, но росло в 2 раза медленнее.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,011948 (-0,017058). СрГодовая падала в среднем по 1,1948 копейки в день. Больше чем на пол копейки медленнее прошлой недели.

Полные обороты МБ за неделю - 1842,96 (1615,52). Обороты боьше чем на прошлой неделе. Но, торговая неделя на день больше, и среднее значение за день меньше на 35 млн. При росте доллара обороты падают :!:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,02156116 всю неделю. Выгодно покупать доллар.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:51

Интересно девки пляшут!
"По состоянию выполнения государственного бюджета, по всем поступлениям, по вообще экономической ситуации в стране по итогам первого квартала, реально это произойдет в середине мая. Я думаю, это тот срок, когда мы будем определяться и безусловно сможем четко сказать свою позицию по вопросу повышения или неповышения минимальной заработной платы до 4200 грн. Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - заявил Розенко.
Напомним, ранее замминистра финансов Сергей Марченко отмечал, что в связи с недополучением средств бюджетом Украины повышение минимального уровня зарплат до 4,2 тыс. гривен, как того требует закон о госбюджете, стал невозможным.

Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-planiruet-povysit-minimalku-seredine-1524212194.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
И кому верить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:10

  ЛАД написав:И кому верить?


Никому. Они оба ничего не решают. Ни внук председателя Госплана УССР и заслуженный работник социальной сферы, ни специалист в области бюджетного планирования ничего не решают.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:11

И в порядке оффтопа выходного дня:
В Украине впервые с 2014 г. зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Об этом говорится в опубликованном докладе международной неправительственной организации Freedom House.

С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке Украины провластные украинские политики пользуются лозунгами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий, отмечается в докладе Freedom House.

https://www.minprom.ua/news/243219.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
По-моему, актуально не только для государства в целом, но и на более низких уровнях. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:14

  freeze написав:
  ЛАД написав:И кому верить?


Никому. Они оба ничего не решают. Ни внук председателя Госплана УССР и заслуженный работник социальной сферы, ни специалист в области бюджетного планирования ничего не решают.

Возможно. Но, полагаю, они высказывают не только своё личное мнение.
А "никому" - почти по Мюллеру. Он, правда, дальше говорил: "Мне можно". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:14

  ЛАД написав:И в порядке оффтопа выходного дня:
В Украине впервые с 2014 г. зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Об этом говорится в опубликованном докладе международной неправительственной организации Freedom House.

С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке Украины провластные украинские политики пользуются лозунгами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий, отмечается в докладе Freedom House.

https://www.minprom.ua/news/243219.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
По-моему, актуально не только для государства в целом, но и на более низких уровнях. :)


Ничего особенного, всё в рамках процессов переходного общества на пути к демократии. А Украина на пороге перехода к демократическому обществу. Демократия и золотой миллиард - это наше реальное и неминуемое завтра. А эти все досадные изъяны - отрыжки многовекового русского колониализма, коммунистической диктатуры ну и, естественно, агрессии русских варваров, тщетно стремящихся вернуть нас в лоно своей дикости и отсталости.
Если рассматривать наше общество не с точки зрения обывательского примитивизма, а с точки зрения глобальных тенденций.
8) 8) 8)

Libo
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