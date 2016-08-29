Раньше было - "Всё это наследие царизма (капитализма, войны ...)".
К 2050 году население Украины уменьшится на 36%, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.
"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", – сообщает Bloomberg.
Несмотря на стремительное падение численности населения, страны бывшего социалистического блока находятся в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.
"Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов – как страны бывшего "восточного блока", среди которых три балтийских государства", – сообщает издание.