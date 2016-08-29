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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4850485148524853

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 758
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:03

Libo
Раньше было - "Всё это наследие царизма (капитализма, войны ...)". :)

К 2050 году население Украины уменьшится на 36%, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", – сообщает Bloomberg.

Несмотря на стремительное падение численности населения, страны бывшего социалистического блока находятся в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.

"Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов – как страны бывшего "восточного блока", среди которых три балтийских государства", – сообщает издание.

https://www.segodnya.ua/ukraine/zapadnye-smi-predrekli-ukraine-globalnoe-sokrashchenie-naseleniya-1132495.html
ЛАД
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