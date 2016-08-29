Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 кві, 2018 16:03
Libo
Раньше было - "Всё это наследие царизма (капитализма, войны ...)".
К 2050 году население Украины уменьшится на 36%, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.
"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", – сообщает Bloomberg. Несмотря на стремительное падение численности населения, страны бывшего социалистического блока находятся в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов. "Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов – как страны бывшего "восточного блока", среди которых три балтийских государства", – сообщает издание. https://www.segodnya.ua/ukraine/zapadnye-smi-predrekli-ukraine-globalnoe-sokrashchenie-naseleniya-1132495.html
ЛАД
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Додано: Суб 21 кві, 2018 20:53
Как вытянуть банкноту из запечатанной банковской пачки купюр.
https://www.youtube.com/watch?v=nW8ZBB2lCLk
В смысле - не забывайте пересчитывать )))
freeze
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Додано: Суб 21 кві, 2018 21:01
ЛАД написав:
И кому верить?
Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно.
Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален.
Сибарит
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