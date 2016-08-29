Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно. Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален.
Captain Obvious написав:С нормально затянутыми лентами фокус не прокатит, полоски просто разорвутся уж от самого засовывания ручки, не говоря уже про прокручивания.
Можно спицу попробовать, или что-то подобное с обратным крючком. Вон Долярчик на долларовой сотке нитки продевает под ленту, он бы смог.
Останнім часом трапляється лише пакування "однією" стрічкою впоперек. В українському варіанті вздовж+впоперек "верхня" повздовшня стрічка не приклеєна, пачку сгинаєте [в бік цієї стрічки] і витягаєте скільки треба. До речі, назад, в пачку, теж можна повернути.
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 21 кві, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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