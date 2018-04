Додано: Суб 21 кві, 2018 23:21

С нормально затянутыми лентами фокус не прокатит, полоски просто разорвутся уж от самого засовывания ручки, не говоря уже про прокручивания.



Можно спицу попробовать, или что-то подобное с обратным крючком.

Вон Долярчик на долларовой сотке нитки продевает под ленту, он бы смог.

Останнім часом трапляється лише пакування "однією" стрічкою впоперек. В українському варіанті вздовж+впоперек "верхня" повздовшня стрічка не приклеєна, пачку сгинаєте [в бік цієї стрічки] і витягаєте скільки треба.

До речі, назад, в пачку, теж можна повернути.

