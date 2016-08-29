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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4851485248534854>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 758
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:03

Libo
Раньше было - "Всё это наследие царизма (капитализма, войны ...)". :)

К 2050 году население Украины уменьшится на 36%, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", – сообщает Bloomberg.

Несмотря на стремительное падение численности населения, страны бывшего социалистического блока находятся в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.

"Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов – как страны бывшего "восточного блока", среди которых три балтийских государства", – сообщает издание.

https://www.segodnya.ua/ukraine/zapadnye-smi-predrekli-ukraine-globalnoe-sokrashchenie-naseleniya-1132495.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:53

Как вытянуть банкноту из запечатанной банковской пачки купюр.

https://www.youtube.com/watch?v=nW8ZBB2lCLk

В смысле - не забывайте пересчитывать )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:01

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:И кому верить?

Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно.
Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:54

  freeze написав:Как вытянуть банкноту из запечатанной банковской пачки купюр.

https://www.youtube.com/watch?v=nW8ZBB2lCLk

В смысле - не забывайте пересчитывать )))

....як все просто в нашому світі! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:03

  freeze написав:Как вытянуть банкноту из запечатанной банковской пачки купюр.

https://www.youtube.com/watch?v=nW8ZBB2lCLk

В смысле - не забывайте пересчитывать )))

то не пачка, а корешок, а пачка - вот какая:

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:38

Re: Валютный рынок в контексте

Як на курс гривні впливають гроші українських заробітчан: фінансовий експерт дав пояснення
https://24tv.ua/yak_na_kurs_grivni_vpli ... ya_n956407
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 21 кві, 2018 22:41, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:40

  freeze написав:Как вытянуть банкноту из запечатанной банковской пачки купюр.

https://www.youtube.com/watch?v=nW8ZBB2lCLk

В смысле - не забывайте пересчитывать )))


Там изначально опечатывал не кассир а лох мохнатый.

С нормально затянутыми лентами фокус не прокатит, полоски просто разорвутся уж от самого засовывания ручки, не говоря уже про прокручивания.
Та пачка изначально выглядела палевной еще до кражи.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:49

  Captain Obvious написав:С нормально затянутыми лентами фокус не прокатит, полоски просто разорвутся уж от самого засовывания ручки, не говоря уже про прокручивания.


Можно спицу попробовать, или что-то подобное с обратным крючком.
Вон Долярчик на долларовой сотке нитки продевает под ленту, он бы смог.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:21

  freeze написав:
  Captain Obvious написав:С нормально затянутыми лентами фокус не прокатит, полоски просто разорвутся уж от самого засовывания ручки, не говоря уже про прокручивания.


Можно спицу попробовать, или что-то подобное с обратным крючком.
Вон Долярчик на долларовой сотке нитки продевает под ленту, он бы смог.

Останнім часом трапляється лише пакування "однією" стрічкою впоперек. В українському варіанті вздовж+впоперек "верхня" повздовшня стрічка не приклеєна, пачку сгинаєте [в бік цієї стрічки] і витягаєте скільки треба.
До речі, назад, в пачку, теж можна повернути.
Востаннє редагувалось centurionus в Суб 21 кві, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:24

  edvardd написав:
  freeze написав:Как вытянуть банкноту из запечатанной банковской пачки купюр.

https://www.youtube.com/watch?v=nW8ZBB2lCLk

В смысле - не забывайте пересчитывать )))

то не пачка, а корешок, а пачка - вот какая:

Зображення


То что на фото - это называется "кирпич" :)
Vostock
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