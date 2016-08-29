Сибарит написав:
Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно.
Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален.
С одной стороны Вы правы. Но есть пара проблем.
Во-первых, часто высказывание звучит не как личное мнение, а чуть ли не как принятое решение. Это плохо всегда, а тем более в таких социально значимых вопросах.
Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Но тогда отдельный министр не может (и не должен) смотреть только со своей колокольни, не учитывая другие ("чужие") аспекты вопроса. Естественно, если он заботится о деле, а не о собственном политическом реноме.
Хотя, конечно, в процессе принятия решения могут и должны быть различные мнения, тем более при рассмотрении сложных вопросов (а на таком уровне практически все вопросы сложные).
По сути вопроса о минималке говорить не буду, уже высказывался. Считаю,что такое быстрое повышение ничего хорошего не даст и только ухудшит положение низкооплачиваемых слоёв, о кот. вроде бы так заботятся. Да Рева в общем-то достаточно откровенно высказывался в защиту роста минималки в первую очередь с точки зрения роста доходов бюджета.