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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4851485248534854

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 758
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
477
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 23:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И кому верить?

Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно.
Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален.

С одной стороны Вы правы. Но есть пара проблем.
Во-первых, часто высказывание звучит не как личное мнение, а чуть ли не как принятое решение. Это плохо всегда, а тем более в таких социально значимых вопросах.
Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так :( ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Но тогда отдельный министр не может (и не должен) смотреть только со своей колокольни, не учитывая другие ("чужие") аспекты вопроса. Естественно, если он заботится о деле, а не о собственном политическом реноме.
Хотя, конечно, в процессе принятия решения могут и должны быть различные мнения, тем более при рассмотрении сложных вопросов (а на таком уровне практически все вопросы сложные).
По сути вопроса о минималке говорить не буду, уже высказывался. Считаю,что такое быстрое повышение ничего хорошего не даст и только ухудшит положение низкооплачиваемых слоёв, о кот. вроде бы так заботятся. Да Рева в общем-то достаточно откровенно высказывался в защиту роста минималки в первую очередь с точки зрения роста доходов бюджета.
ЛАД
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