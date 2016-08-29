Додано: Суб 21 кві, 2018 23:58

Сибарит написав: ЛАД написав: И кому верить? И кому верить?

Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно.

Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален. Это не вопрос веры. Это две точки зрения разных чиновников, которые отвечают за разные сферы. Цели чиновника, отвечающего за социалку, вполне естественно расходятся с планами чиновника, отвечающего за бюджет. Каким будет окончательное решение, по этим заявлениям судить трудно.Зачем они озвучивают эти точки зрения, я не знаю - на мой взгляд, они так затрудняют себе нахождение компромисса. Но сам факт конфликта интересов вполне нормален.

только

С одной стороны Вы правы. Но есть пара проблем.Во-первых, часто высказывание звучит не как личное мнение, а чуть ли не как принятое решение. Это плохо всегда, а тем более в таких социально значимых вопросах.Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Но тогда отдельный министр не может (и не должен) смотретьсо своей колокольни, не учитывая другие ("чужие") аспекты вопроса. Естественно, если он заботится о деле, а не о собственном политическом реноме.Хотя, конечно, в процессе принятия решения могут и должны быть различные мнения, тем более при рассмотрении сложных вопросов (а на таком уровне практически все вопросы сложные).По сути вопроса о минималке говорить не буду, уже высказывался. Считаю,что такое быстрое повышение ничего хорошего не даст и только ухудшит положение низкооплачиваемых слоёв, о кот. вроде бы так заботятся. Да Рева в общем-то достаточно откровенно высказывался в защиту роста минималки в первую очередь с точки зрения роста доходов бюджета.