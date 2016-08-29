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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4851485248534854

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 759
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:09

хорошо, что в выходные..

В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:08

  edvardd написав:В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.

Где вы такое нашли? Не вижу ни на одном из новостных ресурсов...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:31

еееехххххх, і чого тільки не зробиш для форума))

  freeze написав:
  Captain Obvious написав:С нормально затянутыми лентами фокус не прокатит, полоски просто разорвутся уж от самого засовывания ручки, не говоря уже про прокручивания.


Можно спицу попробовать, или что-то подобное с обратным крючком.
Вон Долярчик на долларовой сотке нитки продевает под ленту, он бы смог.

... ну що, треба вже мені патентувати свою нову рубрику: "фокуси над американською валютою"! :mrgreen:
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:36

Alex2006

https://ukranews.com/news/559306-v-saud ... vzryvy-smy

В Саудовской Аравии попытка военного переворота: у резиденции короля прогремели взрывы, - СМИ
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:36

  Долярчик написав:ну що, треба вже мені патентувати свою нову рубрику: "фокуси над американською валютою"!

А потом на форуме вопросы "как и куда сбагрить некондиционные доллары без дисконта желательно?"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:45

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:ну що, треба вже мені патентувати свою нову рубрику: "фокуси над американською валютою"!

А потом на форуме вопросы "как и куда сбагрить некондиционные доллары без дисконта желательно?"

З"їздити в Польщу та там покласти на конто або здати в обмінку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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