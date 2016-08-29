В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.
edvardd написав:В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.
Где вы такое нашли? Не вижу ни на одном из новостных ресурсов...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Долярчик написав:ну що, треба вже мені патентувати свою нову рубрику: "фокуси над американською валютою"!
А потом на форуме вопросы "как и куда сбагрить некондиционные доллары без дисконта желательно?"
З"їздити в Польщу та там покласти на конто або здати в обмінку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.