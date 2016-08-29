Вот такая плохая природа человека
Мы очень часто склонны к категоричности высказываний и переоценке собственного мнения. В конце концов, слишком часто подчеркивать персональность мнения мешает банальная лень. И не важно, кабмин это или сборище болтунов в интернет-форуме, природа человека одинакова. Там тоже люди, причем не всегда лучшие.
Я не склонен считать это идеалом.
В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам?
Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств.
ЗЫ Я тоже излишне категоричен в суждении о том, о чем не владею достаточным объемом информации