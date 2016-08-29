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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4852485348544855

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 759
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:48

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Во-первых, часто высказывание звучит не как личное мнение, а чуть ли не как принятое решение. Это плохо всегда, а тем более в таких социально значимых вопросах.

Вот такая плохая природа человека :)
Мы очень часто склонны к категоричности высказываний и переоценке собственного мнения. В конце концов, слишком часто подчеркивать персональность мнения мешает банальная лень. И не важно, кабмин это или сборище болтунов в интернет-форуме, природа человека одинакова. Там тоже люди, причем не всегда лучшие.
  ЛАД написав:Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале.

Я не склонен считать это идеалом.
В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам?
Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств.

ЗЫ Я тоже излишне категоричен в суждении о том, о чем не владею достаточным объемом информации :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:14

  trololo написав:
  холява написав:Alex2006

https://ukranews.com/news/559306-v-saud ... vzryvy-smy

В Саудовской Аравии попытка военного переворота: у резиденции короля прогремели взрывы, - СМИ


вброс с рашистских сайтов. сбили любительский дрон над резиденцией, никакого переворота нет


Что-то много стрельбы как для дрона. Похоже, просто не хотят огласки, что произошло на самом деле.
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