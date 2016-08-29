ЛАД написав:Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале.
Я не склонен считать это идеалом. В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам? Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств. ...
Со второй частью согласен. Но с другой стороны, думаю, достаточно часто встречаются межотраслевые вопросы и, кроме того, должна быть какая-то общая стратегия, чтобы не получилось "Однажды лебедь, рак и щука ...". А принятие решений командой не обязательно сводится к решению одного человека, хотя иногда такая необходимость возникает (когда не удаётся согласовать позиции). Для того и существует премьер.
ЗЫ Я тоже излишне категоричен в суждении о том, о чем не владею достаточным объемом информации
Как раз за Вами этого не замечал (во всяком случае, на форуме). Скорее это относится ко мне. Но, правда, надеюсь, вовремя признаю свои грехи.
P.s. Кстати, Розенко в цитате, с кот. начался разговор, чётко сказал "моя личная точка зрения". Излишняя категоричность цитаты, скорее, заслуга журналистов. В отличие от выступлений Ревы.
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.
Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.
"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.
Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.
"С одной стороны, цифра в 6400 грн по сравнению с той, которая сейчас, 3723 грн, звучит достаточно существенно - рост практически на 80%. С другой стороны, нужно понимать, что существуют абсолютные цифры и номинальные", - сказал он.
Праздников также напомнил об уровне инфляции в Украине за последние годы.
"При сохранении уровня инфляции в 12-13%, сумма 6400 грн через четыре года по реальной покупательской способности соответствует сегодняшней сумме 3800-3900 грн", - заявил экономист.
Как отметил эксперт, "говорить о росте цифры можно, но говорить о том, что вырастет покупательская способность, можно с очень большой натяжкой".