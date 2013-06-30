Додано: Нед 22 кві, 2018 15:10

Сибарит написав: .....

ЛАД написав: Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале. Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале.

Я не склонен считать это идеалом.

В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам?

Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств. ... .....Я не склонен считать это идеалом.В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам?Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств. ...

ЗЫ Я тоже излишне категоричен в суждении о том, о чем не владею достаточным объемом информации

Со второй частью согласен.Но с другой стороны, думаю, достаточно часто встречаются межотраслевые вопросы и, кроме того, должна быть какая-то общая стратегия, чтобы не получилось "Однажды лебедь, рак и щука ...".А принятие решений командой не обязательно сводится к решению одного человека, хотя иногда такая необходимость возникает (когда не удаётся согласовать позиции). Для того и существует премьер.Как раз за Вами этого не замечал (во всяком случае, на форуме). Скорее это относится ко мне. Но, правда, надеюсь, вовремя признаю свои грехи.P.s. Кстати, Розенко в цитате, с кот. начался разговор, чётко сказал "моя личная точка зрения". Излишняя категоричность цитаты, скорее, заслуга журналистов. В отличие от выступлений Ревы.