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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4852485348544855

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 759
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 14:14

  trololo написав:
  холява написав:Alex2006

https://ukranews.com/news/559306-v-saud ... vzryvy-smy

В Саудовской Аравии попытка военного переворота: у резиденции короля прогремели взрывы, - СМИ


вброс с рашистских сайтов. сбили любительский дрон над резиденцией, никакого переворота нет


Что-то много стрельбы как для дрона. Похоже, просто не хотят огласки, что произошло на самом деле.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:10

  Сибарит написав:.....
  ЛАД написав:Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале.

Я не склонен считать это идеалом.
В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам?
Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств. ...

Со второй частью согласен.
Но с другой стороны, думаю, достаточно часто встречаются межотраслевые вопросы и, кроме того, должна быть какая-то общая стратегия, чтобы не получилось "Однажды лебедь, рак и щука ...". :)
А принятие решений командой не обязательно сводится к решению одного человека, хотя иногда такая необходимость возникает (когда не удаётся согласовать позиции). Для того и существует премьер.

ЗЫ Я тоже излишне категоричен в суждении о том, о чем не владею достаточным объемом информации :)

Как раз за Вами этого не замечал (во всяком случае, на форуме). Скорее это относится ко мне. Но, правда, надеюсь, вовремя признаю свои грехи. :)

P.s. Кстати, Розенко в цитате, с кот. начался разговор, чётко сказал "моя личная точка зрения". Излишняя категоричность цитаты, скорее, заслуга журналистов. В отличие от выступлений Ревы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:32

К вопросу о наших министрах:
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/67152-ministr-infrastruktury-obyasnil-pochemu-zhena-rozhala-v-ssha.html
Не знаю, действительно есть бесплатный полис страхования для бесплатных родов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:57

Кстати, мнение о повышении минималки - https://www.obozrevatel.com/economics/business-and-finance/ekonomist-rasskazal-kak-vyirastut-zarplatyi-v-ukraine.htm
Там есть такое:
"С одной стороны, цифра в 6400 грн по сравнению с той, которая сейчас, 3723 грн, звучит достаточно существенно - рост практически на 80%. С другой стороны, нужно понимать, что существуют абсолютные цифры и номинальные", - сказал он.

Праздников также напомнил об уровне инфляции в Украине за последние годы.

"При сохранении уровня инфляции в 12-13%, сумма 6400 грн через четыре года по реальной покупательской способности соответствует сегодняшней сумме 3800-3900 грн", - заявил экономист.

Как отметил эксперт, "говорить о росте цифры можно, но говорить о том, что вырастет покупательская способность, можно с очень большой натяжкой".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:42

  ЛАД написав:К вопросу о наших министрах:
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/67152-ministr-infrastruktury-obyasnil-pochemu-zhena-rozhala-v-ssha.html
Не знаю, действительно есть бесплатный полис страхования для бесплатных родов?


П. ваш Омелян как Троцкий.
Бессовестно и нагло.

You should make sure you are well-prepared financially for this part of pregnancy, especially if you don't have health insurance. The costs of childbirth can be steep. The charge for an uncomplicated cesarean section was about $15,800 in 2008. An uncomplicated vaginal birth cost about $9,600, government data show.Mar 4, 2013.


The average total price charged for pregnancy and newborn care was about $30,000 for a vaginal delivery and $50,000 for a C-section, with commercial insurers paying out an average of $18,329 and $27,866, the report found.Jun 30, 2013.


According to the Kaiser Family Foundation, the average bill for doctors' fees and hospital charges runs around $9,700 for a normal delivery and roughly $12,500 for a cesarean section (up to nearly $300,000 if complications occur)—and that's not even counting prenatal doctor's visits or such common (but costly) tests as ...

Всем же понятно, что страну этот молодой патриот и технократ сейчас обустраивает для ваших детей. Своих же детей он с рождения приготовил для жизни в США. Инсайд, ничего личного.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:55

  Сибарит написав:В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам?
Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств.



Совршенно не рубишь государственную фишку.
Правительство - это коллегиальный орган для принятия ВСЕХ ВАЖНЕЙШИХ государственных решений. Орган, который должен спорить до хрипоты до принятия решения, а после его принятия тянуть из всех сил в одной упряжке.
К примеру, программа развитие науки на десять лет. Над её реализацией должны работать ВСЕ министерства, ведомства и государственные органы, все министры, ректоры и руководители всех государственных органов. А до принятия её все должны обсудить и согласовать. Её невозможно поручить какому-то одному отраслевому министру или академии наук. Над этим важной задачей должны работать все. Как написано в программе, коллегиально утвержденной кабинетом министров.
Отвечает, координирует и руководит - премьер.
Так работают правительства всех цивилизованных стран. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:02

  Libo написав:
  ЛАД написав:К вопросу о наших министрах:
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/67152-ministr-infrastruktury-obyasnil-pochemu-zhena-rozhala-v-ssha.html
Не знаю, действительно есть бесплатный полис страхования для бесплатных родов?


П. ваш Омелян как Троцкий.
Бессовестно и нагло.

You should make sure you are well-prepared financially for this part of pregnancy, especially if you don't have health insurance. The costs of childbirth can be steep. The charge for an uncomplicated cesarean section was about $15,800 in 2008. An uncomplicated vaginal birth cost about $9,600, government data show.Mar 4, 2013.


The average total price charged for pregnancy and newborn care was about $30,000 for a vaginal delivery and $50,000 for a C-section, with commercial insurers paying out an average of $18,329 and $27,866, the report found.Jun 30, 2013.


According to the Kaiser Family Foundation, the average bill for doctors' fees and hospital charges runs around $9,700 for a normal delivery and roughly $12,500 for a cesarean section (up to nearly $300,000 if complications occur)—and that's not even counting prenatal doctor's visits or such common (but costly) tests as ...

Всем же понятно, что страну этот молодой патриот и технократ сейчас обустраивает для ваших детей. Своих же детей он с рождения приготовил для жизни в США. Инсайд, ничего личного.
:? :? :?

может ему через vaginal delivery взятки заносят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:19

И вообще я не знаю как это назвать, но это не случайность.
Это плевок народу, который очень жирно содержит этого негодяя.
Он якобы строит этому народу дороги, инфраструктуру и транспорт, и при этом какбы публично и демонстративно заявляет:
- Детки мои родные. Делаю вам американские паспорта. Не дай вам Бог ездить по этим дорогам, этим моим транспортом и юзать эту укропскую инфраструктуру.
Валите из этой страны нах.
А вы Либо ругаете и материте тут.
Который наоборот к вам вернулся с баблосом, тратит его и помогает обустраивать страну для наших детей.
Не видите, не понимаете вы размаха и глубины человеческой души, чистоту и благородство её помыслов. :oops:
Libo
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