ЛАД написав:Во-вторых, кабмин, но моему мнению, не сборище отдельных игроков (пусть даже блестящих, хотя это не так ), а команда. Во всяком случае, так должно быть в идеале.
Я не склонен считать это идеалом. В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам? Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств. ...
Со второй частью согласен. Но с другой стороны, думаю, достаточно часто встречаются межотраслевые вопросы и, кроме того, должна быть какая-то общая стратегия, чтобы не получилось "Однажды лебедь, рак и щука ...". А принятие решений командой не обязательно сводится к решению одного человека, хотя иногда такая необходимость возникает (когда не удаётся согласовать позиции). Для того и существует премьер.
ЗЫ Я тоже излишне категоричен в суждении о том, о чем не владею достаточным объемом информации
Как раз за Вами этого не замечал (во всяком случае, на форуме). Скорее это относится ко мне. Но, правда, надеюсь, вовремя признаю свои грехи.
P.s. Кстати, Розенко в цитате, с кот. начался разговор, чётко сказал "моя личная точка зрения". Излишняя категоричность цитаты, скорее, заслуга журналистов. В отличие от выступлений Ревы.
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.
Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.
"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.
Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.
"С одной стороны, цифра в 6400 грн по сравнению с той, которая сейчас, 3723 грн, звучит достаточно существенно - рост практически на 80%. С другой стороны, нужно понимать, что существуют абсолютные цифры и номинальные", - сказал он.
Праздников также напомнил об уровне инфляции в Украине за последние годы.
"При сохранении уровня инфляции в 12-13%, сумма 6400 грн через четыре года по реальной покупательской способности соответствует сегодняшней сумме 3800-3900 грн", - заявил экономист.
Как отметил эксперт, "говорить о росте цифры можно, но говорить о том, что вырастет покупательская способность, можно с очень большой натяжкой".
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.
Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.
"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.
Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.
You should make sure you are well-prepared financially for this part of pregnancy, especially if you don't have health insurance. The costs of childbirth can be steep. The charge for an uncomplicated cesarean section was about $15,800 in 2008. An uncomplicated vaginal birth cost about $9,600, government data show.Mar 4, 2013.
The average total price charged for pregnancy and newborn care was about $30,000 for a vaginal delivery and $50,000 for a C-section, with commercial insurers paying out an average of $18,329 and $27,866, the report found.Jun 30, 2013.
According to the Kaiser Family Foundation, the average bill for doctors' fees and hospital charges runs around $9,700 for a normal delivery and roughly $12,500 for a cesarean section (up to nearly $300,000 if complications occur)—and that's not even counting prenatal doctor's visits or such common (but costly) tests as ...
Всем же понятно, что страну этот молодой патриот и технократ сейчас обустраивает для ваших детей. Своих же детей он с рождения приготовил для жизни в США. Инсайд, ничего личного.
Сибарит написав:В этом случае мы придем к тому, что все решения должен принимать один человек. Вот только где взять такого человека, который будет в состоянии переварить такой объем информации, который позволит принимать решения по всем вопросам? Я вижу министров, в первую очередь, как руководителей собственных ведомств, а кабмин именно как периодические сборища отраслевых руководителей, которые периодически проводятся для согласования вопросов, которые касаются нескольких министерств.
Совршенно не рубишь государственную фишку. Правительство - это коллегиальный орган для принятия ВСЕХ ВАЖНЕЙШИХ государственных решений. Орган, который должен спорить до хрипоты до принятия решения, а после его принятия тянуть из всех сил в одной упряжке. К примеру, программа развитие науки на десять лет. Над её реализацией должны работать ВСЕ министерства, ведомства и государственные органы, все министры, ректоры и руководители всех государственных органов. А до принятия её все должны обсудить и согласовать. Её невозможно поручить какому-то одному отраслевому министру или академии наук. Над этим важной задачей должны работать все. Как написано в программе, коллегиально утвержденной кабинетом министров. Отвечает, координирует и руководит - премьер. Так работают правительства всех цивилизованных стран.
Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.
Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.
"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.
Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.
You should make sure you are well-prepared financially for this part of pregnancy, especially if you don't have health insurance. The costs of childbirth can be steep. The charge for an uncomplicated cesarean section was about $15,800 in 2008. An uncomplicated vaginal birth cost about $9,600, government data show.Mar 4, 2013.
The average total price charged for pregnancy and newborn care was about $30,000 for a vaginal delivery and $50,000 for a C-section, with commercial insurers paying out an average of $18,329 and $27,866, the report found.Jun 30, 2013.
According to the Kaiser Family Foundation, the average bill for doctors' fees and hospital charges runs around $9,700 for a normal delivery and roughly $12,500 for a cesarean section (up to nearly $300,000 if complications occur)—and that's not even counting prenatal doctor's visits or such common (but costly) tests as ...
Всем же понятно, что страну этот молодой патриот и технократ сейчас обустраивает для ваших детей. Своих же детей он с рождения приготовил для жизни в США. Инсайд, ничего личного.
может ему через vaginal delivery взятки заносят...
И вообще я не знаю как это назвать, но это не случайность. Это плевок народу, который очень жирно содержит этого негодяя. Он якобы строит этому народу дороги, инфраструктуру и транспорт, и при этом какбы публично и демонстративно заявляет: - Детки мои родные. Делаю вам американские паспорта. Не дай вам Бог ездить по этим дорогам, этим моим транспортом и юзать эту укропскую инфраструктуру. Валите из этой страны нах. А вы Либо ругаете и материте тут. Который наоборот к вам вернулся с баблосом, тратит его и помогает обустраивать страну для наших детей. Не видите, не понимаете вы размаха и глубины человеческой души, чистоту и благородство её помыслов.