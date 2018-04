Додано: Нед 22 кві, 2018 17:42

ЛАД написав: К вопросу о наших министрах:

Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.



Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.



"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.



Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/67152-ministr-infrastruktury-obyasnil-pochemu-zhena-rozhala-v-ssha.html

$15,800

$30,000

$50,000

П. ваш Омелян как Троцкий.Бессовестно и нагло.You should make sure you are well-prepared financially for this part of pregnancy, especially if you don't have health insurance. The costs of childbirth can be steep. The charge for an uncomplicated cesarean section was aboutin 2008. An uncomplicated vaginal birth cost about $9,600, government data show.Mar 4, 2013.The average total price charged for pregnancy and newborn care was aboutfor a vaginal delivery andfor a C-section,the report found.Jun 30, 2013.According to the Kaiser Family Foundation, the average bill for doctors' fees and hospital charges runs around $9,700 for a normal delivery and roughly $12,500 for a cesarean section ()—and that's not even counting prenatal doctor's visits or such common (but costly) tests as ...Всем же понятно, что страну этот молодой патриот и технократ сейчас обустраиваетСвоих же детей он с рождения приготовил для жизни в США. Инсайд, ничего личного.