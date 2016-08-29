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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4853485448554856

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 759
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:17

  komant733 написав:
  холява написав:Libo

Любим и Ценим как не глупого и постоянного участника форума.

Просто перегибать не надо и разделять на Вы(что то одно ) и Я(что то другое).
Пишите нам о всем и мы дружно оценим.
Кто то же Вам наставил плюсов (я в том числе).



Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.

народ пишет, что и ПОПа сынок детей ТАМ рожал...
кстати о птичках в миру скоро начнётся большая жoпa, и всякие пришлые будут ни к месту...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:30

  Libo написав:И вообще я не знаю как это назвать, но это не случайность.
Это плевок народу, который очень жирно содержит этого негодяя.
Он якобы строит этому народу дороги, инфраструктуру и транспорт, и при этом какбы публично и демонстративно заявляет:
- Детки мои родные. Делаю вам американские паспорта. Не дай вам Бог ездить по этим дорогам, этим моим транспортом и юзать эту укропскую инфраструктуру.
Валите из этой страны нах.
А вы Либо ругаете и материте тут.
Который наоборот к вам вернулся с баблосом, тратит его и помогает обустраивать страну для наших детей.
Не видите, не понимаете вы размаха и глубины человеческой души, чистоту и благородство её помыслов. :oops:


Сильно, от души. :)
Но есть вопросы. При выдачи виз правительственные органы США учитывают состояние беременности женщин - заявителей ? Сами являетесь владельцем паспорта США ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:46

  komant733 написав:Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.


Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии и работать в Украине.
Он сам это выбирает. Не родитель.
А что касается госчиновников, то напомню, что до Омеляна министром был Пивоварский. Он до этого работал в Драгоне, т.е. был далеко не бедным. Честный человек. Жил на одну министерскую з/п. Если не ошибаюсь, 12 тыщ грн. Быстро проел все свои сбережения. Ему стал помогать богатенький брат, который раньше работал в МВФ, а потом перешел в ЕБРР в Лондоне. Проел сбережения и брата. На семейном совете приняли решение уйти. Жить стало не
начто. А в правительстве и в парламенте все над ним смеялись ... Честный? Не хочешь брать и участвовать? Ну,ну давай. Посмотрим сколько ты тут протянешь ...
Протянул сколько мог. Система осталась непоколебима.
Зато греха на душу не взял. Совесть чиста.
Детям в глаза не стыдно будет смотреть, а они будут им гордиться.
Знаю еще несколько таких из правительства разных периодов.
У нас были, есть и будут честные и порядочные люди. Риспект им.
Мы с ними рано или поздно победим.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:53

  Libo написав:Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии.


И тут Остапа понесло /c/
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:53

  tumos написав: Сами являетесь владельцем паспорта США ?


Укроп-с. Как и вы. Сейчас с украинским паспортом путешествовать намного проще, чем с американским.
В этом Америку мы превзошли.
А вы не цените.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:00

  Bayern написав:
  Libo написав:Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии.


И тут Остапа понесло /c/


Представь себе. Я только спросил, не страшно ли, понимаешь, что будет трудно? Сказал, да, готов. :?
А что тут удивительного7
Мало укропских диаспорников в АТО воевало?
Или ты просто не в курсе?
Евреи со всего мира с разными паспортами добровольно, в свой отпуск, каждый год съезжаются в Израиль на переподготовку и готовы в случае большого шухера тут же приехать в Израиль и нести службу в подразделении, за которым они закреплены.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:12

  Libo написав:Мало укропских диаспорников в АТО воевало?
Или ты просто не в курсе?

Не в курсе. Думаю 0,01 % процента от многочисленной диаспоры.

  Libo написав:Евреи со всего мира с разными паспортами добровольно, в свой отпуск, каждый год съезжаются в Израиль на переподготовку


Что за праздник сегодня? День рождения Ленина? Надо меньше употреблять.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:10

  edvardd написав:В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.


Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.

Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса.

В Армении армяне говорят, что все с экономикой было стабильно: а торгаши они еще те. Кто там финансирует переворот? Да это кстати и есть главный вопрос по всем госпереворотам.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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