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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:17
komant733 написав: холява написав:Libo
Любим и Ценим как не глупого и постоянного участника форума.
Просто перегибать не надо и разделять на Вы(что то одно ) и Я(что то другое).
Пишите нам о всем и мы дружно оценим.
Кто то же Вам наставил плюсов (я в том числе).
Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.
народ пишет, что и ПОПа сынок детей ТАМ рожал...
кстати о птичках в миру скоро начнётся большая жoпa, и всякие пришлые будут ни к месту...
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edvardd
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:30
Libo написав:
И вообще я не знаю как это назвать, но это не случайность.
Это плевок народу, который очень жирно содержит этого негодяя.
Он якобы строит этому народу дороги, инфраструктуру и транспорт, и при этом какбы публично и демонстративно заявляет:- Детки мои родные. Делаю вам американские паспорта. Не дай вам Бог ездить по этим дорогам, этим моим транспортом и юзать эту укропскую инфраструктуру.
Валите из этой страны нах.
А вы Либо ругаете и материте тут.
Который наоборот к вам вернулся с баблосом, тратит его и помогает обустраивать страну для наших
детей.
Не видите, не понимаете вы размаха и глубины человеческой души, чистоту и благородство её помыслов.
Сильно, от души.
Но есть вопросы. При выдачи виз правительственные органы США учитывают состояние беременности женщин - заявителей ? Сами являетесь владельцем паспорта США ?
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tumos
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:46
komant733 написав:
Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.
Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии и работать в Украине.
Он сам это выбирает. Не родитель.
А что касается госчиновников, то напомню, что до Омеляна министром был Пивоварский. Он до этого работал в Драгоне, т.е. был далеко не бедным. Честный человек. Жил на одну министерскую з/п. Если не ошибаюсь, 12 тыщ грн. Быстро проел все свои сбережения. Ему стал помогать богатенький брат, который раньше работал в МВФ, а потом перешел в ЕБРР в Лондоне. Проел сбережения и брата. На семейном совете приняли решение уйти. Жить стало не
начто. А в правительстве и в парламенте все над ним смеялись ... Честный? Не хочешь брать и участвовать? Ну,ну давай. Посмотрим сколько ты тут протянешь ...
Протянул сколько мог. Система осталась непоколебима.
Зато греха на душу не взял. Совесть чиста.
Детям в глаза не стыдно будет смотреть, а они будут им гордиться.
Знаю еще несколько таких из правительства разных периодов.
У нас были, есть и будут честные и порядочные люди. Риспект им.
Мы с ними рано или поздно победим.
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Libo
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:53
Libo написав:
Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии.
И тут Остапа понесло /c/
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Bayern
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:53
tumos написав:
Сами являетесь владельцем паспорта США ?
Укроп-с. Как и вы. Сейчас с украинским паспортом путешествовать намного проще, чем с американским.
В этом Америку мы превзошли.
А вы не цените.
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Libo
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:00
Bayern написав: Libo написав:
Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии.
И тут Остапа понесло /c/
Представь себе. Я только спросил, не страшно ли, понимаешь, что будет трудно? Сказал, да, готов.
А что тут удивительного7
Мало укропских диаспорников в АТО воевало?
Или ты просто не в курсе?
Евреи со всего мира с разными паспортами добровольно, в свой отпуск, каждый год съезжаются в Израиль на переподготовку и готовы в случае большого шухера тут же приехать в Израиль и нести службу в подразделении, за которым они закреплены.
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Libo
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:12
Libo написав:
Мало укропских диаспорников в АТО воевало?
Или ты просто не в курсе?
Не в курсе. Думаю 0,01 % процента от многочисленной диаспоры.
Libo написав:
Евреи со всего мира с разными паспортами добровольно, в свой отпуск, каждый год съезжаются в Израиль на переподготовку
Что за праздник сегодня? День рождения Ленина? Надо меньше употреблять.
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Bayern
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Додано: Нед 22 кві, 2018 23:10
edvardd написав:
В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.
Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.
Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса.
В Армении армяне говорят, что все с экономикой было стабильно: а торгаши они еще те. Кто там финансирует переворот? Да это кстати и есть главный вопрос по всем госпереворотам.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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