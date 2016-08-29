Додано: Нед 22 кві, 2018 21:46

komant733 написав: Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....

Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник. Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.

Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.Чтобы служить в армии и работать в Украине.Он сам это выбирает. Не родитель.А что касается госчиновников, то напомню, что до Омеляна министром был Пивоварский. Он до этого работал в Драгоне, т.е. был далеко не бедным. Честный человек. Жил на одну министерскую з/п. Если не ошибаюсь, 12 тыщ грн. Быстро проел все свои сбережения. Ему стал помогать богатенький брат, который раньше работал в МВФ, а потом перешел в ЕБРР в Лондоне. Проел сбережения и брата. На семейном совете приняли решение уйти. Жить стало неначто. А в правительстве и в парламенте все над ним смеялись ... Честный? Не хочешь брать и участвовать? Ну,ну давай. Посмотрим сколько ты тут протянешь ...Протянул сколько мог. Система осталась непоколебима.Зато греха на душу не взял. Совесть чиста.Детям в глаза не стыдно будет смотреть, а они будут им гордиться.Знаю еще несколько таких из правительства разных периодов.У нас были, есть и будут честные и порядочные люди. Риспект им.Мы с ними рано или поздно победим.