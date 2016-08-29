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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:17
komant733 написав: холява написав:Libo
Любим и Ценим как не глупого и постоянного участника форума.
Просто перегибать не надо и разделять на Вы(что то одно ) и Я(что то другое).
Пишите нам о всем и мы дружно оценим.
Кто то же Вам наставил плюсов (я в том числе).
Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.
народ пишет, что и ПОПа сынок детей ТАМ рожал...
кстати о птичках в миру скоро начнётся большая жoпa, и всякие пришлые будут ни к месту...
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edvardd
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:30
Libo написав:
И вообще я не знаю как это назвать, но это не случайность.
Это плевок народу, который очень жирно содержит этого негодяя.
Он якобы строит этому народу дороги, инфраструктуру и транспорт, и при этом какбы публично и демонстративно заявляет:- Детки мои родные. Делаю вам американские паспорта. Не дай вам Бог ездить по этим дорогам, этим моим транспортом и юзать эту укропскую инфраструктуру.
Валите из этой страны нах.
А вы Либо ругаете и материте тут.
Который наоборот к вам вернулся с баблосом, тратит его и помогает обустраивать страну для наших
детей.
Не видите, не понимаете вы размаха и глубины человеческой души, чистоту и благородство её помыслов.
Сильно, от души.
Но есть вопросы. При выдачи виз правительственные органы США учитывают состояние беременности женщин - заявителей ? Сами являетесь владельцем паспорта США ?
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tumos
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:46
komant733 написав:
Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.
Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии и работать в Украине.
Он сам это выбирает. Не родитель.
А что касается госчиновников, то напомню, что до Омеляна министром был Пивоварский. Он до этого работал в Драгоне, т.е. был далеко не бедным. Честный человек. Жил на одну министерскую з/п. Если не ошибаюсь, 12 тыщ грн. Быстро проел все свои сбережения. Ему стал помогать богатенький брат, который раньше работал в МВФ, а потом перешел в ЕБРР в Лондоне. Проел сбережения и брата. На семейном совете приняли решение уйти. Жить стало не
начто. А в правительстве и в парламенте все над ним смеялись ... Честный? Не хочешь брать и участвовать? Ну,ну давай. Посмотрим сколько ты тут протянешь ...
Протянул сколько мог. Система осталась непоколебима.
Зато греха на душу не взял. Совесть чиста.
Детям в глаза не стыдно будет смотреть, а они будут им гордиться.
Знаю еще несколько таких из правительства разных периодов.
У нас были, есть и будут честные и порядочные люди. Риспект им.
Мы с ними рано или поздно победим.
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Libo
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:53
Libo написав:
Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии.
И тут Остапа понесло /c/
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Bayern
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Додано: Нед 22 кві, 2018 21:53
tumos написав:
Сами являетесь владельцем паспорта США ?
Укроп-с. Как и вы. Сейчас с украинским паспортом путешествовать намного проще, чем с американским.
В этом Америку мы превзошли.
А вы не цените.
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Libo
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:00
Bayern написав: Libo написав:
Мой ребенок родился и вырос там, но выбирает украинское гражданство.
Чтобы служить в армии.
И тут Остапа понесло /c/
Представь себе. Я только спросил, не страшно ли, понимаешь, что будет трудно? Сказал, да, готов.
А что тут удивительного7
Мало укропских диаспорников в АТО воевало?
Или ты просто не в курсе?
Евреи со всего мира с разными паспортами добровольно, в свой отпуск, каждый год съезжаются в Израиль на переподготовку и готовы в случае большого шухера тут же приехать в Израиль и нести службу в подразделении, за которым они закреплены.
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Libo
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Додано: Нед 22 кві, 2018 22:12
Libo написав:
Мало укропских диаспорников в АТО воевало?
Или ты просто не в курсе?
Не в курсе. Думаю 0,01 % процента от многочисленной диаспоры.
Libo написав:
Евреи со всего мира с разными паспортами добровольно, в свой отпуск, каждый год съезжаются в Израиль на переподготовку
Что за праздник сегодня? День рождения Ленина? Надо меньше употреблять.
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Bayern
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Додано: Нед 22 кві, 2018 23:10
edvardd написав:
В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.
Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.
Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса.
В Армении армяне говорят, что все с экономикой было стабильно: а торгаши они еще те. Кто там финансирует переворот? Да это кстати и есть главный вопрос по всем госпереворотам.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Пон 23 кві, 2018 00:07
komant733 написав:
..............
Тут такое дело,я за Украину готов жизнь отдать,никуда не переехал из страны,хотя была возможность еще в 2004 году,но для своего ребенка желал бы лучшей доли....желательно за границей.....
Думаю ВСЕ форумчане хотят лучшей доли своим детям,единственное что раздражает,что это делает госчиновник.
Согласен.
Но всё же очень
хотелось бы, чтобы для этого не обязательно было уезжать за границу.tumos
При выдачи виз правительственные органы США учитывают состояние беременности женщин - заявителей ? Сами являетесь владельцем паспорта США ?
Не знаю, учитывают ли. Но если и да, то, видимо, легко обходится. Во всяком случае, знаю лично несколько примеров (и не высокопоставленных чиновников) - подробностей (способов, цен и т.д.) не знаю, не интересовался.
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ЛАД
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Додано: Пон 23 кві, 2018 00:48
buratinyo написав:
Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот.
выходите уже из реальности, созданной раша ТВ
не было никакого переворота.
Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.
в германии, японии, ю.корее, норвегии и многих других успешных странах, нет и не было никаких переворотов (вообще, германия и япония, побежденные в ВМВ, стали лидерами и главными конкурентами (экономическими) США на мировой арене. странно, ведь все знают, что американцы сразу разваливают страны, которые им угрожают)
а перевороты обычно случаются там, где какой-то упырь захватывает власть и доводит страну до ручки, обвиняя внешние силы
лучшая защита от переворотов - нормальная система выборов, распределения власти, конституционные традиции и т.д. главное отличие развитых стран от недоразвитых - там никто за кресла до упора не держится. потому и переворачивать нечего. конечно, это не о Саудовской аравии
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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