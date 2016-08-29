Додано: Пон 23 кві, 2018 01:00

buratinyo написав: edvardd написав: В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис. В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.



Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.



Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса. Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса.

В Армении армяне говорят, что все с экономикой было стабильно: а торгаши они еще те. Кто там финансирует переворот? Да это кстати и есть главный вопрос по всем госпереворотам.

– А если дать чиновникам большие зарплаты, они перестанут воровать?

– Давайте возьмем НАБУ. Там большие зарплаты – и что-то мы не слышали о коррупционных скандалах.



– Сколько должен получать украинский министр, чтобы он не воровал?

– Минимум 500 тысяч гривен. Минимум.



– А депутат?

– Тысяч 200–250.

В результате так и не понял - был переворот или это утка?Может, было и стабильно, но довольно бедненько.Заканчивая оффтоп выходного дня, цитата из интервью Никонова:Со многими вещами в интервью могу согласиться, но говорить о таких зарплатах (10.000 долларов для депутата и 20.000 для министра, да ещё минимум) в стране, где средняя зарплата не дошла ещё до 10.000 грн., по-моему, несколько кощунственно. У нас как-то всё время единственный выход видят в увеличении зарплат - министрам, депутатам, прокурорам, судьям, полиции ... Кому ещё?В результате народ будет нищий, а его "слуги" будут купаться в роскоши.(А кстати, какие зарплаты в НАБУ? Как-то не следил.)И опять в его интервью звучит цифра "больше 100 млрд. долл. ... в обороте у украинских граждан".Мандельштам, конечно, писал не о том и не о них, но, мне кажется, если оторвать от остального стихотворения, к ним очень подходит:- Мы живём, под собою не чуя страны.