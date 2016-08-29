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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4854485548564857

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 759
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 00:58

  trololo написав:
  buratinyo написав:
Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.

а перевороты обычно случаются там, где какой-то упырь захватывает власть и доводит страну до ручки, обвиняя внешние силы :)

наш восточный друг намекает, что чивокуня достиг больших успехов в экономике. своей семьи. :)
радуют их новые методички. наполнены оптимизмом :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 01:00

  buratinyo написав:
  edvardd написав:В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.


Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.

Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса.

В результате так и не понял - был переворот или это утка?

В Армении армяне говорят, что все с экономикой было стабильно: а торгаши они еще те. Кто там финансирует переворот? Да это кстати и есть главный вопрос по всем госпереворотам.

Может, было и стабильно, но довольно бедненько.

Заканчивая оффтоп выходного дня, цитата из интервью Никонова:
– А если дать чиновникам большие зарплаты, они перестанут воровать?
– Давайте возьмем НАБУ. Там большие зарплаты – и что-то мы не слышали о коррупционных скандалах.

– Сколько должен получать украинский министр, чтобы он не воровал?
– Минимум 500 тысяч гривен. Минимум.

– А депутат?
– Тысяч 200–250.

http://gordonua.com/publications/nikonov-ministr-v-ukraine-dolzhen-poluchat-minimum-500-tysjach-griven-narodnyj-deputat-250-tysjach-241801.html
Со многими вещами в интервью могу согласиться, но говорить о таких зарплатах (10.000 долларов для депутата и 20.000 для министра, да ещё минимум) в стране, где средняя зарплата не дошла ещё до 10.000 грн., по-моему, несколько кощунственно. У нас как-то всё время единственный выход видят в увеличении зарплат - министрам, депутатам, прокурорам, судьям, полиции ... Кому ещё?
В результате народ будет нищий, а его "слуги" будут купаться в роскоши. :mrgreen: (А кстати, какие зарплаты в НАБУ? Как-то не следил.)
И опять в его интервью звучит цифра "больше 100 млрд. долл. ... в обороте у украинских граждан". :)
Мандельштам, конечно, писал не о том и не о них, но, мне кажется, если оторвать от остального стихотворения, к ним очень подходит:
- Мы живём, под собою не чуя страны.
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