наш восточный друг намекает, что чивокуня достиг больших успехов в экономике. своей семьи.
радуют их новые методички. наполнены оптимизмом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 кві, 2018 00:58
наш восточный друг намекает, что чивокуня достиг больших успехов в экономике. своей семьи.
радуют их новые методички. наполнены оптимизмом
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 23 кві, 2018 01:00
В результате так и не понял - был переворот или это утка?
Может, было и стабильно, но довольно бедненько.
Заканчивая оффтоп выходного дня, цитата из интервью Никонова:
Со многими вещами в интервью могу согласиться, но говорить о таких зарплатах (10.000 долларов для депутата и 20.000 для министра, да ещё минимум) в стране, где средняя зарплата не дошла ещё до 10.000 грн., по-моему, несколько кощунственно. У нас как-то всё время единственный выход видят в увеличении зарплат - министрам, депутатам, прокурорам, судьям, полиции ... Кому ещё?
В результате народ будет нищий, а его "слуги" будут купаться в роскоши. (А кстати, какие зарплаты в НАБУ? Как-то не следил.)
И опять в его интервью звучит цифра "больше 100 млрд. долл. ... в обороте у украинских граждан".
Мандельштам, конечно, писал не о том и не о них, но, мне кажется, если оторвать от остального стихотворения, к ним очень подходит:
- Мы живём, под собою не чуя страны.
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