edvardd написав:В Саудовской Аравии попытка военного переворота, король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде идет активная стрельба и взрывы. Попыткой военного переворота в Саудовской Аравии руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.
Эта страна слишком богата, она начала восстанавливать баланс после нефтяного кризиса и именно поэтому в ней неожиданно случился госпереворот. Кстати, госперевороты случаются почему то только в странах, где правительство добивается успехов в экономике.
Неплохо бы узнать кто финансирует этого Алукаса Неплиса.
В результате так и не понял - был переворот или это утка?
В Армении армяне говорят, что все с экономикой было стабильно: а торгаши они еще те. Кто там финансирует переворот? Да это кстати и есть главный вопрос по всем госпереворотам.
Может, было и стабильно, но довольно бедненько.
Заканчивая оффтоп выходного дня, цитата из интервью Никонова:
– А если дать чиновникам большие зарплаты, они перестанут воровать? – Давайте возьмем НАБУ. Там большие зарплаты – и что-то мы не слышали о коррупционных скандалах.
– Сколько должен получать украинский министр, чтобы он не воровал? – Минимум 500 тысяч гривен. Минимум.
– А депутат? – Тысяч 200–250.
http://gordonua.com/publications/nikonov-ministr-v-ukraine-dolzhen-poluchat-minimum-500-tysjach-griven-narodnyj-deputat-250-tysjach-241801.html Со многими вещами в интервью могу согласиться, но говорить о таких зарплатах (10.000 долларов для депутата и 20.000 для министра, да ещё минимум) в стране, где средняя зарплата не дошла ещё до 10.000 грн., по-моему, несколько кощунственно. У нас как-то всё время единственный выход видят в увеличении зарплат - министрам, депутатам, прокурорам, судьям, полиции ... Кому ещё? В результате народ будет нищий, а его "слуги" будут купаться в роскоши. (А кстати, какие зарплаты в НАБУ? Как-то не следил.) И опять в его интервью звучит цифра "больше 100 млрд. долл. ... в обороте у украинских граждан". Мандельштам, конечно, писал не о том и не о них, но, мне кажется, если оторвать от остального стихотворения, к ним очень подходит: - Мы живём, под собою не чуя страны.
при экономической стабильности национальная идея обретает совершенно другой смысл. Люди должны быть счастливы, независимо от цвета кожи, образования, языка, а счастливы они тогда, когда у них есть, что пить, где учиться, где себя полечить, и, безусловно, где можно рюмку водки выпить ........
– Я боюсь переворотов каких бы то ни было. Любых. Прочитал книгу Михаила Зыгаря "Империя должна умереть" (очень классная книжка, рекомендую), там с 1905-го по 1917 годы расписаны все причинно-следственные связи российской революции. Скажу честно, очень много аналогий с сегодняшним днем. Разнузданное общество, тормоза заканчиваются, огромное количество агрессивных людей выходит в эфир, и им никто не мешает. Власть с каждым днем теряет авторитет – и это большущая проблема. Я считаю, что этого нельзя допускать. Многие твои коллеги расшатывают ситуацию, но они должны помнить, что первое, что сделали [большевики] в 1918 году, – закрыли все газеты и посадили половину журналистов. .... – …и они (журналисты - моё должны понимать. Все-таки есть гражданское сознание, и они не должны идти до конца в расшатывании общественных устоев. Нельзя до конца опускать власть. Какая бы она ни была. Будут выборы – переизберем других. А сегодня это очень вредит нам, кстати, и с точки зрения инвесторов. Когда они видят этот беспредел, войну всех со всеми, невозможность договориться (это, кстати, тоже самая большая проблема, наверное)…
И последнее, о чём здесь часто говорим, - о заробитчанах.
Экономику надо поднимать, зарплаты, надо бизнесы создавать. Скажу свое мнение: считаю, что люди, в основном, уезжают не только из-за денег. Деньги, конечно, важны, но уезжают из-за неверия, что завтра здесь будет лучше. Если внушить людям, что нужно потерпеть и завтра станет лучше потому, что у нас есть программа, мы это сделали, осталось чуть-чуть – уверен, что половина бы не уехала. А так – люди мучаются, конечно. Ведь это не жизнь: они там живут в общежитиях… Пока что это обратимый процесс – мы можем их вернуть. В Польше уже больше двух миллионов украинцев только за последний год, но мы можем их вернуть, потому что их семьи – здесь. Но когда они ассимилируются, не дай бог, пригласят жену с детьми и им там помогут, устроят – боюсь, это будет необратимо…
Офтоп Але цікаво – Мы отдали все свое ядерное оружие, а взамен не могли купить даже крыло от самолета "Стелс"! Для американцев $750 млн – это тьфу, никчемная сумма. Но именно за эту сумму Украину лишили ядерного оружия! А ведь у нас на тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных SS-19 и 46 твердотопливных SS-24.
– Инициатор ядерного разоружения Украины, первый президент Леонид Кравчук, в интервью изданию "ГОРДОН" утверждал, что в 1990-х мы не могли содержать и обслуживать свое ядерное вооружение – слишком дорого, плюс истекал срок годности боеголовок, что могло обернуться непредсказуемыми последствиями. – Либо Кравчуку не все докладывали, либо Леонид Макарович не все хотел слышать. Не знаю, откуда у него информация, что украинские пусковые установки были устаревшими. В 1987-м я попал в Хмельницкий на последнюю новейшую реконструкцию пусковых установок. Пусковая установка – это такой колодец-шахта стратегического назначения, из которого взлетает ракета, несущая на себе ядерную боеголовку. Из 150 установок мы полностью модернизировали 46, то есть установили новые, абсолютно уникальные так называемые "60-е машины" на твердом топливе. В 1987–1990-м мы закончили модернизацию 46 пусковых установок, вместо жидкотопливных поставили новые твердотопливные системы. 46 объектов были модернизированы и могли очень-очень долго быть в рабочем состоянии! К тому, что обслуживание всего этого железа стоило дороже, чем обслуживание ядерных боеголовок. Ну можно же было часть вооружения продать, чтобы содержать хотя бы 46 новых ядерных ракет! В той же России на тот момент таких модернизированных ракет было всего 10–12 штук, а в Украине – 46. http://gordonua.com/publications/priyma ... 39180.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Дам ещё одну ссылку без цитирования (там много, а что-то выделить сложно) - "Советикус, постсоветикус и Хомо путинус" http://www.rosbalt.ru/blogs/2018/04/21/1698001.html. К счастью, последнего вида у нас нет, но, к сожалению, некоторые грустноватые вещи из описанного в статье, есть и у нас.