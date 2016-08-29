Додано: Пон 23 кві, 2018 01:47

при экономической стабильности национальная идея обретает совершенно другой смысл. Люди должны быть счастливы, независимо от цвета кожи, образования, языка, а счастливы они тогда, когда у них есть, что пить, где учиться, где себя полечить, и, безусловно, где можно рюмку водки выпить

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– Я боюсь переворотов каких бы то ни было. Любых. Прочитал книгу Михаила Зыгаря "Империя должна умереть" (очень классная книжка, рекомендую), там с 1905-го по 1917 годы расписаны все причинно-следственные связи российской революции. Скажу честно, очень много аналогий с сегодняшним днем. Разнузданное общество, тормоза заканчиваются, огромное количество агрессивных людей выходит в эфир, и им никто не мешает. Власть с каждым днем теряет авторитет – и это большущая проблема. Я считаю, что этого нельзя допускать. Многие твои коллеги расшатывают ситуацию, но они должны помнить, что первое, что сделали [большевики] в 1918 году, – закрыли все газеты и посадили половину журналистов.

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– …и они ( журналисты - моё должны понимать. Все-таки есть гражданское сознание, и они не должны идти до конца в расшатывании общественных устоев. Нельзя до конца опускать власть. Какая бы она ни была. Будут выборы – переизберем других. А сегодня это очень вредит нам, кстати, и с точки зрения инвесторов. Когда они видят этот беспредел, войну всех со всеми, невозможность договориться (это, кстати, тоже самая большая проблема, наверное)…

Экономику надо поднимать, зарплаты, надо бизнесы создавать. Скажу свое мнение: считаю, что люди, в основном, уезжают не только из-за денег. Деньги, конечно, важны, но уезжают из-за неверия, что завтра здесь будет лучше. Если внушить людям, что нужно потерпеть и завтра станет лучше потому, что у нас есть программа, мы это сделали, осталось чуть-чуть – уверен, что половина бы не уехала. А так – люди мучаются, конечно. Ведь это не жизнь: они там живут в общежитиях… Пока что это обратимый процесс – мы можем их вернуть. В Польше уже больше двух миллионов украинцев только за последний год, но мы можем их вернуть, потому что их семьи – здесь. Но когда они ассимилируются, не дай бог, пригласят жену с детьми и им там помогут, устроят – боюсь, это будет необратимо…

Не удержусь, ещё пара цитат из этого интервью.И последнее, о чём здесь часто говорим, - о заробитчанах.