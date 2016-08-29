К 11.03 котировки безналичного доллара на межбанке, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,11/26,13 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.
Около 11.43 на межбанковской валютной сессии котировки доллара не покинули цифру 26,11/26,13 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.
Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,11/26,13 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,00/16,25% к уровню 15,25/16,50% годовых. Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На 12.13 котировки безналичного «американца» не тронулись с отметки 26,11/26,13 UAH/USD.
Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда действующих цен (26,02/26,06 UAH/USD, евро - 32,10-15/32,20-25 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее «сжать» маржу котировок.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.