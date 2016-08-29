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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4855485648574858

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 760
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
102
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:54

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке, сохранив «ползучее» снижение, оказались на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.

Дата: 23 апреля 2018 г. на 10.47

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,10 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания оптового (оn $10,0 тыс.) клиентского спроса в паре доллар – гривня.

Дата: 23 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 26,02/.26,07 UAH/USD
EUR 32,10-15/32,25-30 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:06

Привет из Днепра-5

К 11.03 котировки безналичного доллара на межбанке, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,11/26,13 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
23 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 23 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 23 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.

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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:46

Привет из Днепра-6

Около 11.43 на межбанковской валютной сессии котировки доллара не покинули цифру 26,11/26,13 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.

Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,11/26,13 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,00/16,25% к уровню 15,25/16,50% годовых.
Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:59

нормально. Хочу 25,5 на налі :)

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:09

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bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Ukrainian написав:А тем временем укр бонди с купоном 7%+ торгуются 94% от номинала никто не желает купить :lol:

Тут недавно (где то 3 мес назад) был агитатор за укр бонды. Видимо проплаченный. Я попытался ему доказать его неправоту, но всё бесполезно :) Вот и время рассудило.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:16

bred
Худенький он здесь какой то. Нынче он выглядит "по благороднее". Это наблюдение вкладчика 200+ (если что).
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:16

Привет из Днепра-7

На 12.13 котировки безналичного «американца» не тронулись с отметки 26,11/26,13 UAH/USD.

Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда действующих цен (26,02/26,06 UAH/USD, евро - 32,10-15/32,20-25 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее «сжать» маржу котировок.

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.

Дата: 23 апреля 2018 г. на 11.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,14 UAH/USD
€ – 32,04/32,33 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:23

  bred написав:Senkiv [@video@]

ну ,10 це трохи закруто.

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