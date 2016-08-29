Додано: Пон 23 кві, 2018 12:12

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,185 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 816,0 млн. грн. к отметке 48 032,5 млн. грн., формируя базу для возможного снижения курса доллара на торгах межбанка.



Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,11/26,16 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.



Спустя 5 минут, на 10.12 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,12/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривни», - заметил наш гуру.



По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке, сохранив «ползучее» снижение, оказались на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.



К 11.03 котировки безналичного доллара на межбанке, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,11/26,13 UAH/USD.



Около 11.43 на межбанковской валютной сессии котировки доллара не покинули цифру 26,11/26,13 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.



Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,11/26,13 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.

На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,00/16,25% к уровню 15,25/16,50% годовых.

Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.13 котировки безналичного «американца» не тронулись с отметки 26,11/26,13 UAH/USD.



Наконец, около 13.06 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,11/26,13 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 апреля с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 20 апреля по спросу упал на 20 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2280, откатившись до $1,2276 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2270 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

23 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 32,05/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 апреля спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на 17,0-20 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда действующих цен (26,02/26,06 UAH/USD, евро - 32,10-15/32,20-25 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее «сжать» маржу котировок.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского спроса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих цен: 26,02/26,08 UAH/USD, евро - 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,00-02/26,07-08 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB, Киев опт 26,02/26,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,02/26,07 UAH/USD, евро (опт) 32,10-15/32,25-30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10-15/32,25-30 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,10 UAH/USD, евро – 31,90/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,02/26,08 UAH/USD, розница – 25,98/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,03/26,10 UAH/USD; евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,4270 RUB/USD.



Понедельничная сессия валютного межбанка прошла «под контролем» стартовавшего бюджетного периода, характерного обострением интереса к нацвалюте, а также состоявшегося в пятницу размещения регулятором своих депозитных сертификатов на сумму 24,659 млрд. грн.

При этом на рынке все еще отсутствовали украинские «дочки» западных банков, у которых на текущей неделе ожидается очередной сезон репатриации дивидендов.



Кроме того, насколько нам известно, Казначейство еще собирается компенсировать НДС в более заметных, чем на прошлой неделе, объемах. Должен нарастить гривневую ликвидность и Минфин погашением трехмесячных ОВГЗ. Поэтому пятничный выход НБКУ на рынок гривневого ресурса представляется неслучайным – Институтская, по всей видимости, превентивно готовится к скачку гривневой ликвидности, стараясь смягчить «последствия» этого гривнеизобилия на межбанке.



Строго говоря, мы уже в понедельник ожидали смены настроения на рынке безналичного доллара и тамошнего возобновления роста курса «американца». Но случился бюджетный период и депозитные сертификаты НБУ.



Тем нне менее, представляется, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами и другие вышеперечисленные «бычьи» факторы рынка «зеленого» безнала, все равно развернут курс «американца» к росту.



Натурально, нечто подобное, хотя и в более «мягком» варианте, ожидается на наличном рынке, клиенты которого весьма восприимчивы к «гипнозу» сводок с торгов валютного межбанка.



US