RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4857485848594860

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 761
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:55

  Сибарит написав:Появились данные о интервенциях НБУ за прошлую неделю. Куплено 14 млн, не продано ничего. Все интервенции проводились по новомодной технологии Matching. На мой взгляд, объем интервенций столь незначителен, что рынок можно назвать сбалансированным. И даже рыночным

А как это вообще работает? Что целую неделю заявок на покупку не было, или их просто не обслуживали?
Forum
 
Повідомлень: 265
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:21

  somilitark написав:
  Сибарит написав:Появились данные о интервенциях НБУ за прошлую неделю.
Куплено 14 млн, не продано ничего. Все интервенции проводились по новомодной технологии Matching.
На мой взгляд, объем интервенций столь незначителен, что рынок можно назвать сбалансированным. И даже рыночным :)


Выход Нафтогаза,который очень рано в этом году стартовал с закупками газа,обрубил зарядное устройство для НБУ,плюс вся энергия рванула в гору,короче,должно было сейчас быть валюты валом,и для дедушки,и для внучки,для всей семейки,а выходит ерунда,баланс должен быть профицитный,а он в ноль фактически пляшет.
Не выкупит в этом полугодии 3 ярда,хоть бы прошлогодний результат повторил(2 ярдика)...

А налик в боковике,26 с маленьким хвостиком наш ориентир.

Как говориться , вангуй не вангуй - всё равно получиш ... уй :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 23.05.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:25

  Василь-Рівне написав:
  w_bufett написав:На 1 апреля 2016 В наличном обращении украинцев находится 2,6 млрд штук гривневых банкнот на общую сумму 285,8 млрд грн. Монет – 12,2 млрд штук на сумму 1,9 млрд грн.

Данные по состоянию на 1 апреля 2016 года приводит пресс-служба Национального банка Украины.

На 1 июля 2016 Сумма наличных денег, которые находятся в обороте украинцев, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 миллиарда гривен, из которых 305,4 млрд грн. составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн. – монеты (12,4 млрд штук). Об этом сообщает Национальный банк Украины.

на 1 октября 2016 По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк в Facebook.

На 01.07.2017 В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.).
Источник: https://censor.net.ua/n447659

В декабре 2017 Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% – до 1 трлн 207,547 млрд гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительные данные денежно-кредитной статистики НБУ.

Отмечается, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,504 млрд гривен, так и остатков по депозитам – на 6,7%, до 873,87 млрд грн.

В целом с начала 2017 года объем денежной массы возрос на 9,5%.

На 1 января 2018 года По состоянию на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 млрд банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд монет на суму 2,07 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины. :?:

Зрадофільство це улюблена страва українців, це, напевне, національна риса, яка викликає шквал позитивних емоцій самообману, але щирими емоціями є лише правдиві - вчора випустили з качановки жінку яка просиділа 20-ь років, от вона якраз і могла реально оцінити зміни в Україні за цих майже чверть століття. Емоції були надзвичайно щирими - вона не приховувала захвату від змін і сказала це не та Україна, що була, це ... якась Європа. Я згоден з нею, зрадофіли бачать лише бруд, а реалії от такі:
Обсяг грошової бази в Україні за березень скоротився на 2,9% - до 393,232 млрд грн.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази скоротився на 1,5%. За інформацією регулятора, грошова маса (агрегат М3) скоротилася на 0,1% у березні і на 3,3% з початку року - до 1,169 трлн грн.

Привезіть вашу жінку в Трускавець,а ще краще самі завітайте,вам недалеко...Побачите які зміни відбулися,ну і заодно розкажете місцевим як їм виживати.І це курорт,який міг би і сам заробляти і в державний бюджет добру суму перераховувати.Але кругом лише таблички - вільні місця і оренда.Пятизірковий "Міротель" заповнений на 25 відсотків.Курси по Трускавцю - 25,90 на 26,10.
Qwerty
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 25.02.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4857485848594860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Львівський БатяР і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1188, 1189, 1190
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11891 1253167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 15:04
Kriptogedon
Валютный рынок в мире 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6170 1305140
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 кві, 2018 18:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.