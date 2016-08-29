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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4858485948604861>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 761
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
478
Всього голосів : 761
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:55

  Сибарит написав:Появились данные о интервенциях НБУ за прошлую неделю. Куплено 14 млн, не продано ничего. Все интервенции проводились по новомодной технологии Matching. На мой взгляд, объем интервенций столь незначителен, что рынок можно назвать сбалансированным. И даже рыночным

А как это вообще работает? Что целую неделю заявок на покупку не было, или их просто не обслуживали?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:21

  somilitark написав:
  Сибарит написав:Появились данные о интервенциях НБУ за прошлую неделю.
Куплено 14 млн, не продано ничего. Все интервенции проводились по новомодной технологии Matching.
На мой взгляд, объем интервенций столь незначителен, что рынок можно назвать сбалансированным. И даже рыночным :)


Выход Нафтогаза,который очень рано в этом году стартовал с закупками газа,обрубил зарядное устройство для НБУ,плюс вся энергия рванула в гору,короче,должно было сейчас быть валюты валом,и для дедушки,и для внучки,для всей семейки,а выходит ерунда,баланс должен быть профицитный,а он в ноль фактически пляшет.
Не выкупит в этом полугодии 3 ярда,хоть бы прошлогодний результат повторил(2 ярдика)...

А налик в боковике,26 с маленьким хвостиком наш ориентир.

Как говориться , вангуй не вангуй - всё равно получиш ... уй :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:25

  Василь-Рівне написав:
  w_bufett написав:На 1 апреля 2016 В наличном обращении украинцев находится 2,6 млрд штук гривневых банкнот на общую сумму 285,8 млрд грн. Монет – 12,2 млрд штук на сумму 1,9 млрд грн.

Данные по состоянию на 1 апреля 2016 года приводит пресс-служба Национального банка Украины.

На 1 июля 2016 Сумма наличных денег, которые находятся в обороте украинцев, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 миллиарда гривен, из которых 305,4 млрд грн. составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн. – монеты (12,4 млрд штук). Об этом сообщает Национальный банк Украины.

на 1 октября 2016 По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк в Facebook.

На 01.07.2017 В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.).
Источник: https://censor.net.ua/n447659

В декабре 2017 Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% – до 1 трлн 207,547 млрд гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительные данные денежно-кредитной статистики НБУ.

Отмечается, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,504 млрд гривен, так и остатков по депозитам – на 6,7%, до 873,87 млрд грн.

В целом с начала 2017 года объем денежной массы возрос на 9,5%.

На 1 января 2018 года По состоянию на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 млрд банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд монет на суму 2,07 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины. :?:

Зрадофільство це улюблена страва українців, це, напевне, національна риса, яка викликає шквал позитивних емоцій самообману, але щирими емоціями є лише правдиві - вчора випустили з качановки жінку яка просиділа 20-ь років, от вона якраз і могла реально оцінити зміни в Україні за цих майже чверть століття. Емоції були надзвичайно щирими - вона не приховувала захвату від змін і сказала це не та Україна, що була, це ... якась Європа. Я згоден з нею, зрадофіли бачать лише бруд, а реалії от такі:
Обсяг грошової бази в Україні за березень скоротився на 2,9% - до 393,232 млрд грн.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази скоротився на 1,5%. За інформацією регулятора, грошова маса (агрегат М3) скоротилася на 0,1% у березні і на 3,3% з початку року - до 1,169 трлн грн.

Привезіть вашу жінку в Трускавець,а ще краще самі завітайте,вам недалеко...Побачите які зміни відбулися,ну і заодно розкажете місцевим як їм виживати.І це курорт,який міг би і сам заробляти і в державний бюджет добру суму перераховувати.Але кругом лише таблички - вільні місця і оренда.Пятизірковий "Міротель" заповнений на 25 відсотків.Курси по Трускавцю - 25,90 на 26,10.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:42

В Трускавці великий відсоток було хворих з РФ, Узбекистану(в них вода погана і нирки не дуже..), інших республік.
До речі, по воді мінеральні і умовах краще Східниця. З 5 зіркових - "Три сини і донька!
Вони теж забрали в жлобів Трускавецьких частину клієнтів.
І повітря там унікальне.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:24

Брент уже 75 на опасениях введения санкций в отношении Ирана :(
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:39

Re: Валютный рынок в контексте

В жовтні в трускавецький Лісовій пісні не було жодного вільного місця ! Сама расєйська мова навкруги. А дороги порівняйте з гугл стрит вью від 2014 року та зараз !
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,60/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 23 апреля по спросу понизился на 30,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 апреля по спросу упал на 80 пунктов, по предложению потерял 100 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2207, приподнявшись до $1,2215 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2212 на открытии торгов в Европе.

Дата: 24 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,14 UAH/USD
€ – 31,83/32,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:01

Привет из Днепра-2

Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».

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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:07

  zzzzzz написав:Брент уже 75 на опасениях введения санкций в отношении Ирана :(

А теперь понятно почему трамвай подорожал :mrgreen:

А что не так с Ираном?

Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:24

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:Брент уже 75 на опасениях введения санкций в отношении Ирана :(

А теперь понятно почему трамвай подорожал :mrgreen:

А что не так с Ираном?

Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.

Трамп должен до конца недели определиться с санкциями по Ирану..
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
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