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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4858485948604861

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:31

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.

Имею такое же мнение с таргетом 200+ да и вполне может и 300+ за бар через 5 лет.

Как вероятный вариант, страны импортеры будут ставить заградительные пошлины на импорт, в то же время в борьбе за рынки экспортерам прийдется свои пошлины убрать. Рентабельность перегонки резко упадет за счет дополнительного дизельгейта во многих странах. В тоже время фирмы - добытчики не будут купаться в деньгах, новые кредиты для них станут значительно дороже, капитализация будет падать (уже пошла волна и ПФ запретили вкладывать в нефтебизнес), цены на новые технологии будут рости и цены на лицензии на добычу.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:36

Привет из Днепра-3

Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.


Дата: 24 апреля 2018 г. на 10.32
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,03/26,07 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.


Дата: 24 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.20

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
EUR 32,00/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:46

Привет из Днепра-4

К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:54

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.

US



Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи .

Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что .
Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ .
По сравнению с прошлым годом , минус 24 % !
Вот то , что в обороте , тем и оперируем.
Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь.
Общался с российскими коллегами .
Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом.....
...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...???
...у них то же обороты упали ...и сильно.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:27

  холява написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.

US



Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи .

Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что .
Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ .
По сравнению с прошлым годом , минус 24 % !
Вот то , что в обороте , тем и оперируем.
Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь.
Общался с российскими коллегами .
Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом.....
...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...???
...у них то же обороты упали ...и сильно.

Падение оборотов - самый верный вестник кануна кризиса. Самая пора думать как его избежать или все же надеяться, что это обычный весенний спад торговли?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:30

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.

Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.

Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых.
Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.

Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Дата: 24 апреля 2018 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,14 UAH/USD
€ – 31,91/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB

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дядя Caша
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