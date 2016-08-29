Додано: Вів 24 кві, 2018 11:30

Привет из Днепра-5



По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.



Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.



Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.

На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых.

Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.



Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



Дата: 24 апреля 2018 г. на 12.30



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,03/26,14 UAH/USD

€ – 31,91/32,30 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB



US

