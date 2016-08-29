buratinyo написав:Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.
Имею такое же мнение с таргетом 200+ да и вполне может и 300+ за бар через 5 лет.
Как вероятный вариант, страны импортеры будут ставить заградительные пошлины на импорт, в то же время в борьбе за рынки экспортерам прийдется свои пошлины убрать. Рентабельность перегонки резко упадет за счет дополнительного дизельгейта во многих странах. В тоже время фирмы - добытчики не будут купаться в деньгах, новые кредиты для них станут значительно дороже, капитализация будет падать (уже пошла волна и ПФ запретили вкладывать в нефтебизнес), цены на новые технологии будут рости и цены на лицензии на добычу.
Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
US
Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи .
Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что . Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ . По сравнению с прошлым годом , минус 24 % ! Вот то , что в обороте , тем и оперируем. Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь. Общался с российскими коллегами . Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом..... ...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...??? ...у них то же обороты упали ...и сильно.
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
US
Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи .
Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что . Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ . По сравнению с прошлым годом , минус 24 % ! Вот то , что в обороте , тем и оперируем. Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь. Общался с российскими коллегами . Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом..... ...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...??? ...у них то же обороты упали ...и сильно.
Падение оборотов - самый верный вестник кануна кризиса. Самая пора думать как его избежать или все же надеяться, что это обычный весенний спад торговли?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.
Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.
Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых. Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.