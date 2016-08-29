buratinyo написав:Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.
Имею такое же мнение с таргетом 200+ да и вполне может и 300+ за бар через 5 лет.
Как вероятный вариант, страны импортеры будут ставить заградительные пошлины на импорт, в то же время в борьбе за рынки экспортерам прийдется свои пошлины убрать. Рентабельность перегонки резко упадет за счет дополнительного дизельгейта во многих странах. В тоже время фирмы - добытчики не будут купаться в деньгах, новые кредиты для них станут значительно дороже, капитализация будет падать (уже пошла волна и ПФ запретили вкладывать в нефтебизнес), цены на новые технологии будут рости и цены на лицензии на добычу.
Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
US
Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи .
Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что . Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ . По сравнению с прошлым годом , минус 24 % ! Вот то , что в обороте , тем и оперируем. Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь. Общался с российскими коллегами . Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом..... ...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...??? ...у них то же обороты упали ...и сильно.
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
US
Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи .
Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что . Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ . По сравнению с прошлым годом , минус 24 % ! Вот то , что в обороте , тем и оперируем. Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь. Общался с российскими коллегами . Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом..... ...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...??? ...у них то же обороты упали ...и сильно.
Падение оборотов - самый верный вестник кануна кризиса. Самая пора думать как его избежать или все же надеяться, что это обычный весенний спад торговли?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.
Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.
Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых. Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.
Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».
Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.
Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.
Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых. Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Наконец, около 13.08 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,14/26,163 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,60/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 23 апреля по спросу понизился на 30,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 апреля по спросу упал на 80 пунктов, по предложению потерял 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2207, приподнявшись до $1,2215 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2212 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Судя по динамике индикаторов состояния гривневой ликвидности, украинские финансовые власти (Казначейство и Минфин) небезосновательно опасаясь заметных курсовых перекосов на торгах валютного межбанка, «наливают» безналичную гривню весьма ограниченными порциями. Тем не менее, несмотря на эту ограниченность и характерное для вторника некоторое увеличение притока экспортной СКВ из-за рубежа, цена «американца» на межбанке, сменив тренд на «бычий», начала расти. Рост тоже оказался ограниченным и довольно скоро сменился коррекцией. Полагаю, в последнем «заслуга» стартовавшего на текущей неделе бюджетного периода, сопровождаемого аккумулированием гривни для платежей в Казну.
Кроме того, представляется, нерезиденты не поддержали «бычий» тренд рынка безналичного доллара. Во всяком случае, массовой скупки СКВ с их стороны непосредственные участники сессии межбанка не заметили.
Наличный рынок, лишенный «сдержанного гривнеизобилия» от щедрот Казначейства и Минфина, пребывал в состоянии предыдущей сессии, по сравнению с закрытием понедельника, цена наличного «американца», по сути, не изменилась.
Думается, наши финансовые власти приняли решение намеченное на текущую неделю гривнеизобилие «размазать тонким слоем» на всю пятидневку, с одной стороны стараясь избежать резких курсовых движения на межбанке, с другой, не вызвать «несварение желудка» у акцепторов этой гривневой ликвидности. Полагаю, в Минфине, НБУ и в Казначействе расчитывают, что порционные вливания гривни будут способствовать их неспешной утилизации на текущие расходы в виде жалованья персоналу компаний и платежи в Казну, не оказывая избыточного давления на рынок безналичного доллара.
Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».