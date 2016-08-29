Додано: Вів 24 кві, 2018 12:12

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.



Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».



Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.



По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.



Около 12.17 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, опустились к цифре 26,14/26,16 UAH/USD. Очевидцы не заметили присутствия на рынке НБУ.



Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная на уровне 26,16/26,19 UAH/USD с последующей послеполуденной коррекцией, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» рынка гривневого ресурса.

На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,25/16,25% к уровню 15,50/16,50% годовых.

Этот рост гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 13.08 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,14/26,163 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,10 UAH/USD, евро – 31,60/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 23 апреля по спросу понизился на 30,0 коп., по предложению потерял 25,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 апреля по спросу упал на 80 пунктов, по предложению потерял 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2207, приподнявшись до $1,2215 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2212 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

24 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 24 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 апреля спрос понизился на 7,0-10,0 коп., предложение упало на 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 24 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее сне менять действующие котировки.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.



Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,03/26,14 UAH/USD, евро – 31,83/32,22 UAH/EUR, рубль 0,416/0,425 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,06 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,08 UAH/USD, розница – 25,97/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,02/26,07 UAH/USD; евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,425 RUB/USD.



Судя по динамике индикаторов состояния гривневой ликвидности, украинские финансовые власти (Казначейство и Минфин) небезосновательно опасаясь заметных курсовых перекосов на торгах валютного межбанка, «наливают» безналичную гривню весьма ограниченными порциями. Тем не менее, несмотря на эту ограниченность и характерное для вторника некоторое увеличение притока экспортной СКВ из-за рубежа, цена «американца» на межбанке, сменив тренд на «бычий», начала расти. Рост тоже оказался ограниченным и довольно скоро сменился коррекцией.

Полагаю, в последнем «заслуга» стартовавшего на текущей неделе бюджетного периода, сопровождаемого аккумулированием гривни для платежей в Казну.



Кроме того, представляется, нерезиденты не поддержали «бычий» тренд рынка безналичного доллара. Во всяком случае, массовой скупки СКВ с их стороны непосредственные участники сессии межбанка не заметили.



Наличный рынок, лишенный «сдержанного гривнеизобилия» от щедрот Казначейства и Минфина, пребывал в состоянии предыдущей сессии, по сравнению с закрытием понедельника, цена наличного «американца», по сути, не изменилась.



Думается, наши финансовые власти приняли решение намеченное на текущую неделю гривнеизобилие «размазать тонким слоем» на всю пятидневку, с одной стороны стараясь избежать резких курсовых движения на межбанке, с другой, не вызвать «несварение желудка» у акцепторов этой гривневой ликвидности. Полагаю, в Минфине, НБУ и в Казначействе расчитывают, что порционные вливания гривни будут способствовать их неспешной утилизации на текущие расходы в виде жалованья персоналу компаний и платежи в Казну, не оказывая избыточного давления на рынок безналичного доллара.



Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».



US

