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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:39
дядя Caша
Здравствуйте ДС.
"Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».
Скорее всего Вы правы .
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем.
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холява
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:53
холява написав:
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем
жить на что будете? или учителям по 20к.грн. платят?
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edgar_po
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:20
Докупил еще баксов по 26.10
а вы ждите 25.50
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Zebra
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:29
Я от, навпаки, свіжу вільну гривню зараз прилаштовую на депо! - під 15%(+/-) Але зле, що то переважно піврічні депо, бо на рік %% менші!(а мені більше б річні підходили, бо навесні чекає мене ремонт)
...#нікомунепотрібним# буду по-трохи таритись десь через місяць......
п. с.
...правда, місяць тому, ВСТИГ відкрити депо на РІК в банку Львів під 14,75%річних з поповненням!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 24 кві, 2018 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:49
edgar_po написав: холява написав:
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем
жить на что будете? или учителям по 20к.грн. платят?
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холява
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