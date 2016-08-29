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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4859486048614862

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:39

дядя Caша

Здравствуйте ДС.


"Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».


Скорее всего Вы правы .
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:53

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем

жить на что будете? или учителям по 20к.грн. платят?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

Докупил еще баксов по 26.10
а вы ждите 25.50
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:29

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

Я от, навпаки, свіжу вільну гривню зараз прилаштовую на депо! - під 15%(+/-) Але зле, що то переважно піврічні депо, бо на рік %% менші!(а мені більше б річні підходили, бо навесні чекає мене ремонт)
...#нікомунепотрібним# буду по-трохи таритись десь через місяць......

п. с.
...правда, місяць тому, ВСТИГ відкрити депо на РІК в банку Львів під 14,75%річних з поповненням!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 24 кві, 2018 13:49, всього редагувалось 2 разів.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:45

Re: Валютный рынок в контексте

...та й долярчики залишились(не здані взимку), то зараз "паряться" на депо до осені! :D
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:49

  edgar_po написав:
  холява написав:До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем

жить на что будете? или учителям по 20к.грн. платят?


13
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:25

На форуме тишина. :)
Харьков - полный и окончательный стабилизец. :)
Самое узкое 26,07/26,10.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:34

  Долярчик написав:Я от, навпаки, свіжу вільну гривню зараз прилаштовую на депо! - під 15%(+/-) Але зле, що то переважно піврічні депо, бо на рік %% менші!(а мені більше б річні підходили, бо навесні чекає мене ремонт)
...#нікомунепотрібним# буду по-трохи таритись десь через місяць......

п. с.
...правда, місяць тому, ВСТИГ відкрити депо на РІК в банку Львів під 14,75%річних з поповненням!

Може я не в темі, але хіба не прибутковіше буде ОВДП?
Rainbow
 
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