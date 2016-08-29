Додано: Вів 24 кві, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,29 коп., на торгах вторника понизился на 5,17 коп., оказавшись на уровне 26,1773 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Уже около 09.56 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,14/26,17, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,20 UAH/USD, оказавшимся по итогам дня максимальным.



С 10.40 было отмечено замедление роста долларовых цен, обосновавшихся на цифре 26,16/26,19 UAH/USD, которую не покидали до самого полудня, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. Со слов очевидцев, рост прекратился без вмешательства НБУ. Во всяком случае, из-за платформы Matching, предусматривающей «анонимность» игроков, было сложно идентифицировать продавца СКВ, остановившего рост.



С 12.15 котировки доллара на межбанке возобновили снижение, упав к 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.10, когда СКВ еще немного просела к цифре 26,135/26,160, а спустя час, на 15.20 покупки доллара вернули ему «бычий» тренд, приподняв его к 26,14/26,17 UAH/USD.



Около 16.00 на межбанке сохранившиеся единичные покупки доллара спекулянтами поэтапно, в несколько приемов, подняли цену СКВ до 26,16/26,19 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на межбанке до самого финиша сессии.



На цифре 26,16/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 24 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1773 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,45% с 28,0672 UAH/USD до 26,1773 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 апреля overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство и Минфин продолжали добавлять на рынок безналичную гривню, делая это небольшими порциями, которых, впрочем, хватало, чтобы минимизировать продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.



В-третьих, заметно выросла значимость ожидания пролонгации вернувшегося на межбанк «бычьего» тренда, заставлявшего игроков приобретать СКВ впрок, в расчете на ее дальнейшее подорожание. Это ожидание базировалось на том, что Казначейство еще не завершило компенсацию НДС, и этот «навес» в 4,5 млрд грн. давит на настроения рынка.



В четвертых, если 20-го НБУ изъял с рынка 24,659 млрд. грн., разместив свои депосертификаты, в понедельник этих бумаг было продано лишь на 7,300 млрд. грн.



Порционное «вливание» гривни привело к тому, что по состоянию на утро 24-го, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., индицируя динамичную утилизацию «вливаний».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 апреля выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, со вторника растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, выросла активность покупок доллара «впрок», в расчете на дальнейший его рост.



В-третьих, по известным причинам тема синдрома понедельника (дебют новой недели редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.



Дата: 24 апреля 2018 г. 17.41



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USD)

€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, практически не требуя ценовой поддержки.



Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного приподнять полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 24 апреля 2018 г. на 17.27

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,04-05/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00-02/26,06 UAH/USD)

€ 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,10 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок констатировал нетвердые попытки приподнять действующие цены.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее почти не менять действующие котировки.



После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили восходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на преобладание клиентских покупок.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не обеспечил прогресс на участке ликвидности – как и на предыдущей сессии, обороты заслужили «тройку».



Дата: 24 апреля 2018 г.



17.23 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USD)

€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 31,95/32,15 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,425 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентских покупок валюты, постепенно выравнивающих рынок в баланс.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось установившееся к полудню

равновесие покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 24 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,13 UAH/USD (с утра - 26,03/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,14 UAH/USD)

€ – 32,00/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,83/32,22 UAH/EUR, к полудню - 32,91/32,30 UAH/EUR)

RUB 0,416/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,425 UAH/RUB)



US

