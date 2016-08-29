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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:39
дядя Caша
Здравствуйте ДС.
"Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».
Скорее всего Вы правы .
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем.
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холява
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:53
холява написав:
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем
жить на что будете? или учителям по 20к.грн. платят?
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edgar_po
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:20
Докупил еще баксов по 26.10
а вы ждите 25.50
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Zebra
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:29
Я от, навпаки, свіжу вільну гривню зараз прилаштовую на депо! - під 15%(+/-) Але зле, що то переважно піврічні депо, бо на рік %% менші!(а мені більше б річні підходили, бо навесні чекає мене ремонт)
...#нікомунепотрібним# буду по-трохи таритись десь через місяць......
п. с.
...правда, місяць тому, ВСТИГ відкрити депо на РІК в банку Львів під 14,75%річних з поповненням!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 24 кві, 2018 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Долярчик
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Додано: Вів 24 кві, 2018 13:49
edgar_po написав: холява написав:
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем
жить на что будете? или учителям по 20к.грн. платят?
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холява
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:25
На форуме тишина.
Харьков - полный и окончательный стабилизец.
Самое узкое 26,07/26,10.
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ЛАД
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:34
Долярчик написав:
Я от, навпаки, свіжу вільну гривню зараз прилаштовую на депо! - під 15%(+/-) Але зле, що то переважно піврічні депо, бо на рік %% менші!(а мені більше б річні підходили, бо навесні чекає мене ремонт)
...#нікомунепотрібним# буду по-трохи таритись десь через місяць......
п. с.
...правда, місяць тому, ВСТИГ відкрити депо на РІК в банку Львів під 14,75%річних з поповненням!
Може я не в темі, але хіба не прибутковіше буде ОВДП?
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Rainbow
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:15
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,29 коп., на торгах вторника понизился на 5,17 коп., оказавшись на уровне 26,1773 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Уже около 09.56 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,14/26,17, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,20 UAH/USD, оказавшимся по итогам дня максимальным.
С 10.40 было отмечено замедление роста долларовых цен, обосновавшихся на цифре 26,16/26,19 UAH/USD, которую не покидали до самого полудня, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. Со слов очевидцев, рост прекратился без вмешательства НБУ. Во всяком случае, из-за платформы Matching, предусматривающей «анонимность» игроков, было сложно идентифицировать продавца СКВ, остановившего рост.
С 12.15 котировки доллара на межбанке возобновили снижение, упав к 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.10, когда СКВ еще немного просела к цифре 26,135/26,160, а спустя час, на 15.20 покупки доллара вернули ему «бычий» тренд, приподняв его к 26,14/26,17 UAH/USD.
Около 16.00 на межбанке сохранившиеся единичные покупки доллара спекулянтами поэтапно, в несколько приемов, подняли цену СКВ до 26,16/26,19 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на межбанке до самого финиша сессии.
На цифре 26,16/26,19 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 24 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1773 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,45% с 28,0672 UAH/USD до 26,1773 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 24 апреля overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 24 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, Казначейство и Минфин продолжали добавлять на рынок безналичную гривню, делая это небольшими порциями, которых, впрочем, хватало, чтобы минимизировать продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.
Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.
В-третьих, заметно выросла значимость ожидания пролонгации вернувшегося на межбанк «бычьего» тренда, заставлявшего игроков приобретать СКВ впрок, в расчете на ее дальнейшее подорожание. Это ожидание базировалось на том, что Казначейство еще не завершило компенсацию НДС, и этот «навес» в 4,5 млрд грн. давит на настроения рынка.
В четвертых, если 20-го НБУ изъял с рынка 24,659 млрд. грн., разместив свои депосертификаты, в понедельник этих бумаг было продано лишь на 7,300 млрд. грн.
Порционное «вливание» гривни привело к тому, что по состоянию на утро 24-го, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., индицируя динамичную утилизацию «вливаний».
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 апреля выросли,
имея для этого следующие основания.
Во-первых, со вторника растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно продать на межбанке.
Во-вторых, выросла активность покупок доллара «впрок», в расчете на дальнейший его рост.
В-третьих, по известным причинам тема синдрома понедельника (дебют новой недели редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.
Дата: 24 апреля 2018 г. 17.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра – 26,00-03/26,07-09 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USD)
€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,95-98/32,20-23 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, практически не требуя ценовой поддержки.
Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного приподнять полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 24 апреля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,04-05/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00-02/26,06 UAH/USD)
€ 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок констатировал нетвердые попытки приподнять действующие цены.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее почти не менять действующие котировки.
После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили восходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на преобладание клиентских покупок.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не обеспечил прогресс на участке ликвидности – как и на предыдущей сессии, обороты заслужили «тройку».
Дата: 24 апреля 2018 г.
17.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,02/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,02/26,07 UAH/USD)
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 31,95/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,425 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $10,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали рост активности клиентских покупок валюты, постепенно выравнивающих рынок в баланс.
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о трансформации оптового клиентского приноса в равновесие покупок и продаж на фоне текущих не изменившихся с утра цен: 26,02/26,07 UAH/USD, евро - 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось установившееся к полудню
равновесие покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Дата: 24 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,13 UAH/USD (с утра - 26,03/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,14 UAH/USD)
€ – 32,00/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,83/32,22 UAH/EUR, к полудню - 32,91/32,30 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,425 UAH/RUB)
US
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дядя Caша
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:27
холява написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-4
К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.
US
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи .
Хоть он растет , хоть падает покупать его не за что .
Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ .
По сравнению с прошлым годом , минус 24 % !
Вот то , что в обороте , тем и оперируем.
Потому , как усердно говорят в НБУ о необходимости кредита от МВФ, я примотал скотчем доллары и упхнул в ячейку , буду беречь.
Общался с российскими коллегами .
Все очень недовольны блокировкой популярных мессенджеров , в т.ч. и Ютубом.....
...но б...ь поддерживают и приглашают в гости...???
...у них то же обороты упали ...и сильно.
У нас к прошлому году + 50 % по обьёму и + 25 % по ценам
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:01
К финишу недели курс может оказаться дальше от 25,5, чем сегодня...
холява написав:дядя Caша
Здравствуйте ДС."Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».
Скорее всего Вы правы .
До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать .
Ждать 25,5 не будем.
US
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дядя Caша
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