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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4860486148624863

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:36

Суд отстранил зам.председателя НБУ Екатерину Рожкову по иску нар.депа Игоря Луценка

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/ ... 0647727249


Решение суда
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72990426
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:55

  zzzzzz написав:Суд отстранил зам.председателя НБУ Екатерину Рожкову по иску нар.депа Игоря Луценка

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/ ... 0647727249


Решение суда
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72990426

Сьогодні вранці [не знаючи про дану новину] як раз подумав, чому ця персона і досі при посаді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:56

zzzzzz
Гм...
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення - 26 грудня 2017 року та підлягає негайному виконанню, а її оскарження не зупиняє її виконання.

Интересно, чего так долго ждал истец?

Краткое содержание постановления суда: отстранить в качестве обеспечения иска, поскольку об этом ходатайствует депутат, а его доводы не опровергнуты, ибо остальные участники процесса о рассмотрении не уведомлены.

Пока это только юридические игры. Ни о каком рассмотрении по сути дела речь пока не идет. Грязная подковерная возня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:40

  холява написав:До сих пор учителям зряплату не дали.
Думаю к концу недели,если дадут , побежим с женой доллары покупать.
Ждать 25,5 не будем.

Это где - в параллельной реальности? Даже в нашей дотационной области (школы и ПТУ, за ВУЗы не скажу) получили к 15.04 аванс и есть заявки на з/п к этим выходным.
Извините, не удержался 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52

  Den написав:
  холява написав:Вся торговля ОСТАНОВИЛАСЬ .
По сравнению с прошлым годом , минус 24 % !

У нас к прошлому году + 50 % по обьёму и + 25 % по ценам


Чем торгуете?..
sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:55

Re: Валютный рынок в контексте

  sryvkin написав:оргуете?..
Реклама наружная и широкоформатная !! Самый что нинаесть показатель деловой активности ....P>S Ранее замечалось за брендами поужимание бюджетов ... Счас же все разошлись на полную :)
Den
 
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