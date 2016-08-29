Решение суда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:36
Суд отстранил зам.председателя НБУ Екатерину Рожкову по иску нар.депа Игоря Луценка
Решение суда
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:55
Сьогодні вранці [не знаючи про дану новину] як раз подумав, чому ця персона і досі при посаді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:56
zzzzzz
Гм...
Интересно, чего так долго ждал истец?
Краткое содержание постановления суда: отстранить в качестве обеспечения иска, поскольку об этом ходатайствует депутат, а его доводы не опровергнуты, ибо остальные участники процесса о рассмотрении не уведомлены.
Пока это только юридические игры. Ни о каком рассмотрении по сути дела речь пока не идет. Грязная подковерная возня.
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:40
Это где - в параллельной реальности? Даже в нашей дотационной области (школы и ПТУ, за ВУЗы не скажу) получили к 15.04 аванс и есть заявки на з/п к этим выходным.
Извините, не удержался
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:55
Re: Валютный рынок в контексте
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