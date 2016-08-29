Додано: Вів 24 кві, 2018 19:25

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в понедельник относительно доллара на 5,29 коп., на торгах вторника понизился на 5,17 коп., оказавшись на уровне 26,1773 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 24 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Уже около 09.56 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,14/26,17, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,17/26,20 UAH/USD, оказавшимся по итогам дня максимальным.



С 10.40 было отмечено замедление роста долларовых цен, обосновавшихся на цифре 26,16/26,19 UAH/USD, которую не покидали до самого полудня, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. Со слов очевидцев, рост прекратился без вмешательства НБУ. Во всяком случае, из-за платформы Matching, предусматривающей «анонимность» игроков, было сложно идентифицировать продавца СКВ, остановившего рост.



С 12.15 котировки доллара на МЕЖБАНКЕ возобновили снижение, упав к 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 14.10, когда СКВ еще немного просела к цифре 26,135/26,160, а спустя час, на 15.20 покупки доллара вернули ему «бычий» тренд, приподняв его к 26,14/26,17 UAH/USD.



Около 16.00 на межбанке сохранившиеся единичные покупки доллара спекулянтами поэтапно, в несколько приемов, подняли цену СКВ до 26,16/26,19 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



На цифре 26,16/26,19 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 24 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1773 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,45% с 28,0672 UAH/USD до 26,1773 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 апреля overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, Казначейство и Минфин продолжали добавлять на рынок безналичную гривню, делая это небольшими порциями, которых, впрочем, хватало, чтобы минимизировать продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.



В-третьих, заметно выросла значимость ожидания пролонгации вернувшегося на межбанк «бычьего» тренда, заставлявшего игроков приобретать СКВ впрок, в расчете на ее дальнейшее подорожание. Это ожидание базировалось на том, что Казначейство еще не завершило компенсацию НДС, и этот «навес» в 4,5 млрд. грн. давит на настроения рынка.



В четвертых, если 20-го НБУ изъял с рынка 24,659 млрд. грн., разместив сувои депосертификаты, в понедельник этих бумаг было продано лишь на 7,300 млрд. грн.



Порционное «вливание» гривни привело к тому, что по состоянию на утро 24-го, гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ продемонстрировал снижение объема с уровня 48 032,5 млн. грн. к отметке 47 615,0 млн. грн., индицируя динамичную утилизацию «вливаний».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 24 апреля выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, со вторника растет приток экспортной выручки, часть которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, выросла активность покупок доллара «впрок», в расчете на дальнейший его рост.



В-третьих, по известным причинам тема синдрома понедельника (дебют новой недели редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.













Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 24 апреля схожую динамику, которая заключалась в неспешном росте действующих цен до полудня вторника. После обеда динамика подорожания работавшихся валюты выросла.



Полагаю, 24-го основным драйвером роста цен наличного доллара стали ожидания затяжного «зеленого» ралли на валютном межбанке, источником которого в свою очередь является предполагаемое расширение гривневой ликвидности, поступления которой будут из закромов бюджетных структур – Казначейства и Минфина.



Как мы неоднократно подчеркивали, относительная «самостоятельность» наличного рынка нивелируется в двух случаях: во время формирования изрядного курсового зазора между наличным и безналичным долларами, позволяющего департаментам неторговых операций спекулировать приобретенным на межбанке относительно дешевой СКВ на более дорогом наличном рынке. Во-вторых, рост курсовой динамик на валютном межбанке безотносительно ее направления (на «юг» или на «север») вызывает определенные волнения у потенциальных клиентов наличного рынка, вынуждая их совершать визиты в «обменки» для приобретения или продаж СКВ.

Нынче для наличного рынка отсутствуют сколь-нибудь значимые «бычьи» причины. В отличие от безнала, где происходит сейчас и будет, по всей видимости происходить до финиша текущей недели «накачка» гривневой ликвидности, наличный рынок по-прежнему остается «на голодном пайке» в отношении монетарного агрегата М0 (наличные вне банков). Иначе говоря, кроме «бычьих» сводок с «зеленой» сессии межбанка, ставших особенно тревожными под занавес вторничной сессии межбанка в сопровождении нулевой ликвидности роста долларовых цен, «впечатливших» неокрепшие умы потенциальных клиентов наличного рынка, заставив их активизировать покупки и вызвав закономерную реакцию текущих цен.



Иначе говоря, участники наличного рынка сами подняли цену доллара.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-5,0 коп. Позиция «предложение» стала выше на 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы). Позиция «предложение» наличного доллара за сутки выросла на 2,0-5,0 коп.



Дилеры рынков всех вышеперечисленных населенных пунктов сообщили об итоговом равновесии покупок и продаж в этот вторник. За исключением Днепра, рынок которого констатировал некоторое повышение оборотов, остальные рапортовали о сохранении по итогам вторника показателей предыдущей сессии.



Полагаю, последнее, индицируя отсутствие «фанатизма» в покупках наличной СКВ даже в условиях высочайшей вероятности сохранения «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, свидетельствует об отсутствии и большинства потенциальных клиентов «налички» свободных гривневых средств для приобретения толики «старого надежного» доллара с целью страхования своих активов от девальвационных потерь.

Причина сложившейся ситуации – инфляция, вымывающая наличную гривню у обывателя.

Таким образом, к вышеупомянутым курсо- и трендоформирующим факторам наличного рынка на текущий момент вполне уместно добавить динамику розничных цен и тарифов, ограждающую наличный рынок от роста.



Полагаю, самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в отдельно взятом Днепре.



Торги 24 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 32,05/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,425 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, практически не требуя ценовой поддержки.



Около 12.34 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного приподнять полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 3,0 коп., офера прибавили столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера стали выше на столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,03/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, практически не нуждалось в ценовой поддержке посредством аккуратного повышения.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, едва заметно повысились, составив: 26,02/26,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, поддержанная более динамичным повышением цен. При этом, в отличие от предыдущей сессии, итоговый баланс спрос/предложение обеспечил прогресс оптовому сегменту на участке ликвидности.

Последняя, заслужив «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 24 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 3,0 коп., офера прибавили столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 апреля уровнями 32,05/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечную рост бидов на 7,0-10, коп., на фоне трехкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера стали ниже на столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 24 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, которая едва заметно росла в цене. Как под «впечатлением» аналогичных настроений на межбанке, так и в рамках балансировки спроса и предложения.



Тем не менее, реагируя на внутридневную стабильность пары евро-доллар мирового рынка forex, наши дилеры ограничились в течение 24 апреля сужением спреда, более заметно приподняв биды, отдавая должное внутридневному подорожанию наличной пары доллар-гривня.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2215 к отметке $1,2215, констатировав внутридневную его стабильность. Разумеется, в течение 24-го пара доллар-евро изрядно «погуляла», особенно на европейской сессии форекса, и мы об этом сейчас поведаем.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту стабильность пары евро-доллар, учтя динамику наличного доллара «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2207 пара евро-доллар не без «приключений» (около 04.30 Киева случился локальный короткоживущий провал к цифре $1,2185) все-таки росла, оказавшись к началу европейской сессии форекса на цифре $1,2215.



Со стартом европейских торгов пара повторила свое недавнее «приключение», провалившись около 11.15 к отметке $1,2286, выбираясь из которой инициировала ралли, проходившее по канонам «технологии» пресловутой «курсовой пилы», с изрядными провалами и отскоками.



Тем не менее, пара евро-все-таки упорно карабкалась вверх, оказавшись около 19.10 Киева на уровне $1,2235, которую не оставляла до 20.15…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США слабо дешевеет относительно европейской валюты после скачка накануне до максимального уровня за три месяца на фоне роста доходностей US Treasuries.



Как сообщалось, в понедельник доходность десятилетних госбумаг США вплотную приблизилась к психологической отметке в 3% годовых, остановившись на уровне 2,995% - рекордном с января 2014 года. Тем временем, шестимесячные US Treasuries завершили торги с доходностью выше 2% впервые с августа 2008 года.

Трейдеры продолжают внимательно следить за рынком американских казначейских бумаг, оценивая, сохранится ли импульс к росту доходностей.



Пара евро-доллар по состоянию на 15.15 Киева торгуется на уровне $1,2215 по сравнению с $1,2209 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены к указанному времени вырос до ¥108,85 против ¥108,71 накануне.



Курс евро к иене поднялся до ¥132,96 по сравнению с ¥132,72 по итогам предыдущих торгов.



Доллар продолжит укрепляться, в частности, по отношению к евро в текущем квартале, полагает главный исполнительный директор Eurizon SlC Capital Стивен Йен.

Эксперт более не считает американскую валюту переоцененной, позитивно оценивая перспективы экономики США.

Доходности US Treasuries очень важны. Лишь то, что доходность 10-летних бумаг растет, вовсе не обязательно означает, что доллар будет дорожать, однако, представляется, с этого момента американская валюта будет иметь хорошую поддержку.

Согласно прогнозу Стивена Йена, курс евро в текущем квартале ослабнет до $1,17.



В ходе европейских торгов, около 15.50 Киева, курс евро снижался до $1,2190. Во время ослабления единой валюты доллар США торговался разнонаправленно к основным валютам.



Курс евро опустился до сессионного минимума на фоне слабых данных IFO, которые оказались ниже ожиданий. Кроссы с евро, которые торговались в плюсе, ушли все сразу в «минус».



В апреле настроения немецкого бизнеса ухудшились. Курс пары евро-доллар, отметившись на $1,2190, восстановился до $1,2223 (+31 пункт) на фоне нисходящей коррекции по доллару к некоторым валютам, а также снижения доходности американских облигаций.



За парой евро-доллар курс британского фунта снизился до $1,3919, от которого цена восстановилась до $1,3697 (+48 пункт).



Данные по промышленным заказам в апреле оправдали прогнозы экономистов, поэтому резких колебаний вниз не наблюдалось.



На 16.10 Киева евро стоил $1,2209, фунт – $1,3961.



В центре внимания трейдеров находятся данные по продажам нового жилья и доверию потребителей от Conference Board в США.



Думается, что перед падением курс евро должен вернуться к $1,2240, как минимум. Это позволит отыграться индикаторам на периоде 4H. По британцу прослеживается целевой уровень $1,3995.



Опубликованная европейская статистика: Индекс промышленных заказов в Великобритании от CBI (Британская конфедерация промышленников) за апрель составил 4% (прогноз был 4%, предыдущее значение – 4%). Индекс делового климата IFO Германии в апреле составил 102,1 (прогноз был 102,1, предыдущее значение пересмотрено с 105,7 на 103,3). Компонент оценки текущей ситуации составил 105,7 (прогноз был 110,6, предыдущее значение пересмотрено с 110,6 на 106). Индекс деловых ожиданий в апреле снизился к 98,7 (прогноз был 99,5, предыдущее значение пересмотрено со 101 на 100).



Итак, динамика пары евро-доллар после киевского полудня, похоже, подтвердила наше предположение из предыдущего обзора о том, что наблюдавшееся с финиша прошлой недели укрепление курса доллара чисто краткосрочное спекулятивное явление. И в итоге деньги, которые ушли с американского рынка облигаций, пойдут в американские же акции, возобновится рост аппетитов к риску и общее падение доллара. Так что пока мы продолжаем придерживаться нашего прежнего сценария, предполагающего, что рынки всех типов активов еще продолжат расти, а о глобальном замедлении экономики и старте роста доллара говорить рано.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,05/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 7,0-10,0 коп. на фоне трехкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение 24 апреля 100 пунктов по спросу, и потеряв 50 пунктов по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 100 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему столько же предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 апреля по спросу выросли на 100 пунктов, понизившись по предложению на 50 пунктов.



Судя по динамике индикаторов состояния гривневой ликвидности, украинские финансовые власти (Казначейство и Минфин) небезосновательно опасаясь заметных курсовых перекосов на торгах валютного межбанка, «наливают» безналичную гривню весьма ограниченными порциями. Тем не менее, несмотря на эту ограниченность и характерное для вторника некоторое увеличение притока экспортной СКВ из-за рубежа, цена «американца» на межбанке, сменив тренд на «бычий», начала расти. Рост тоже оказался ограниченным и довольно скоро сменился коррекцией.

Полагаю, в последнем «заслуга» стартовавшего на текущей неделе бюджетного периода, сопровождаемого аккумулированием гривни для платежей в Казну.



Кроме того, нерезиденты во вторник не поддержали «бычий» тренд рынка безналичного доллара. Во всяком случае, массовой скупки СКВ с их стороны непосредственные участники сессии межбанка не заметили. А вот 25-го рынок «ждет» настоящий «бенефис» от Минфина, который намеревается погасить ОВГЗ на 4,0 млрд. грн., около половины которых принадлежат «варягам» и значительная доля их наверняка захочет конвертировать гривню в СКВ и вывести на родину.



Наличный рынок, лишенный «сдержанного гривнеизобилия» от щедрот Казначейства и Минфина, пребывал в состоянии предыдущей сессии, по сравнению с закрытием понедельника, цена наличного «американца», по сути, не изменилась.



Однако, наши финансовые власти приняли решение намеченное на текущую неделю гривнеизобилие «размазать тонким слоем» на всю пятидневку, с одной стороны стараясь избежать резких курсовых движения на межбанке, с другой, не вызвать «несварение желудка» у акцепторов этой гривневой ликвидности. Полагаю, в Минфине, НБУ и в Казначействе расчитывают, что порционные вливания гривни будут способствовать их неспешной утилизации на текущие расходы в виде жалованья персоналу компаний и платежи в Казну, не оказывая избыточного давления на рынок безналичного доллара.



Тем не менее, ежедневный «порционный» приток гривневой ликвидности все равно окажет сколь-нибудь заметное влияние на настроения валютного межбанка, где, рискнем предположить, в ближайшие 3-4 дня сохранится лишенное фанатизма доминирование «зеленых быков».



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