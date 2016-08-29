дядя Caша
Нет флажка привычного - Впрочем, по порядку.
За обзор как всегда спасибо.А флажок просьба вернуть
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:48
дядя Caша
Нет флажка привычного - Впрочем, по порядку.
За обзор как всегда спасибо.А флажок просьба вернуть
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:37
... щоб не померли тут від скуки, - ось вам)))
kalinavalera1 написав:
Долярчик написав:
Stringer написав:
хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите
...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг!
Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.
.... і то так поводяться з усіма продуктами!!! - навіть, гниле/зіпсуте і то вимочать! - а що вже ну ніяк немає товарного вигляду, то перемелять і вуаля!- маємо
фарш/готові котлети/сік/салат і т. д..... - любе-голубе!
...але, тцсссссс! - бо скажуть знову: зрада-зрада!
п. с.
...і знову згадались слова вчителя: "хто то прийшов до нас і все це робить? - може німці? - китайці? - французи???!"
- а учні всі дружно відповідали: "...та ні, - то МИ - УКРАЇНЦІ!!!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:42
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