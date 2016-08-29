RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4861486248634864

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:48

дядя Caша

Нет флажка привычного - Впрочем, по порядку.
За обзор как всегда спасибо.А флажок просьба вернуть :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13981
З нами з: 04.05.10
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:37

... щоб не померли тут від скуки, - ось вам)))

kalinavalera1 написав:
Долярчик написав:
Stringer написав:
хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите

...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг! :mrgreen:


Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.

.... і то так поводяться з усіма продуктами!!! - навіть, гниле/зіпсуте і то вимочать! - а що вже ну ніяк немає товарного вигляду, то перемелять і вуаля!- маємо
фарш/готові котлети/сік/салат і т. д..... - любе-голубе! :mrgreen:

...але, тцсссссс! - бо скажуть знову: зрада-зрада!

п. с.
...і знову згадались слова вчителя: "хто то прийшов до нас і все це робить? - може німці? - китайці? - французи???!"
- а учні всі дружно відповідали: "...та ні, - то МИ - УКРАЇНЦІ!!!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3914
З нами з: 19.10.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:42

  Den написав:Ранее замечалось за брендами поужимание бюджетов ... Счас же все разошлись на полную


А с какими украинскими брендами вы работаете?
freeze
4
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
11
1
  #<1 ... 4861486248634864
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1189, 1190, 1191
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11909 1255708
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 18:17
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6171 1305376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 09:42
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4763)
24.04.2018 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.